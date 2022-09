Pattinaggio: al via Campionati Europei all’Aquila

L’Aquila. Tutto pronto a L’Aquila per i Campionati Europei di Pattinaggio Corsa 2022. L’evento coinvolgerà fino all’11 settembre oltre 600 atleti che si contenderanno i 66 titoli messi in palio dalla massima competizione continentale, nelle categorie Youth, Junior e Senior. Domani a partire dalle 18.00 andrà in scena la Cerimonia di apertura della manifestazione, presso la pista di Santa Barbara.

Lo show inaugurale, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni regionali e comunali e di dirigenti federali, sarà caratterizzato dalla presentazione di tutte le nazioni partecipanti, con l’ingresso degli atleti accompagnati dagli sbandieratori e dall’esibizione dei campioni del mondo di pattinaggio artistico. Fuochi d’artificio chiuderanno la presentazione del più grande evento rotellistico internazionale dell’anno, organizzato dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, con il supporto dell’Amministrazione comunale e provinciale dell’Aquila e della Regione Abruzzo. Le 8 giornate di gare vedranno assegnare i titoli per i Campionati Pista (4-6 settembre), Strada (8-9 settembre) e Maratona (11 settembre).

Tre le sedi della manifestazione: i 200 metri della pista Vesmaco di Santa

Barbara, recentemente rinnovata; l’anello asfaltato di 320 metri dell’Aeroporto dei Parchi di Preturo. Il circuito stradale di viale Corrado IV per la prova della Maratona . “Ad agosto siamo riusciti ad allenarci qui a L’Aquila, preparando i Campionati nel migliore dei modi, lavorando molto sulla preparazione fisica”, ha detto il CT della Nazionale italiana, Massimiliano Presti. “Nel corso degli anni, grazie ad un lavoro costante, abbiamo costruito una squadra di velocisti molto competitiva. I recenti risultati dei World Games americani di Birmingham, dove siamo stati protagonisti fanno ben sperare anche per questi Europei. Sarà il campo a decretare chi ha lavorato meglio”. Per l’Abruzzo occhi puntati su 5 atleti. Federica Di Natale difenderà i colori della società organizzatrice della manifestazione, l’Asd CPGA dell’Aquila, nella categoria Senior Femminile. La teramana Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro schiererà gli atri 4 atleti abruzzesi: Asja Varani (Senior Femminile), Anastasia Federici (Junior Femminile), Leonardo De Angelis (Junior Maschile), Matilde Biondi (Allievi

Femminile).