Pescara. Sarà Patrizia Pennella a rappresentare l’Abruzzo nell’assemblea nazionale dei delegati dell’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Ha ottenuto 212 preferenze (il 57,3% dei voti espressi) nelle elezioni che si sono svolte dal 27 al 31 maggio in modalità telematica. In Abruzzo hanno votato 373 persone, il 70,38% degli aventi diritto. Aquilana, residente a Pescara, Pennella è giornalista dal 1986; ha lavorato fino al 2014 con il quotidiano Il Tempo, attualmente libera professionista collabora con Il Messaggero e si occupa di uffici stampa. E’ stata delegata nell’assemblea Casagit, componente del Consiglio regionale dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo ed è consigliera della Federazione nazionale della Stampa.

“Il sindacato dei giornalisti abruzzesi esprime soddisfazione per l’elezione di Patrizia Pennella – afferma il segretario Ezio Cerasi – un risultato che riconosce l’impegno che ha dedicato ai colleghi, con particolare attenzione a collaboratori e precari e alle fasce più deboli della professione. L’Inpgi è impegnato nella sua più importante fase di trasformazione, dopo il trasferimento ad Inps della gestione principale, e come sindacato siamo convinti dell’importanza di un istituto che sia sempre più vicino alle realtà territoriali, per servizi più puntuali e rapidi e vicini alle esigenze degli iscritti. Non dimentichiamo, ad esempio, il progetto di tutela della salute che offre ai liberi professionisti tre anni di iscrizione alla Casagit con il sostegno di Inpgi, un progetto incrementato proprio negli ultimi mesi”.