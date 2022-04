Passione Vela, Campionato Nacra 15: oggi il secondo giorno di regate a Pescara

Pescara. Sfide su distese blu abruzzesi, in questo sabato pre-pasquale. Seconda giornata di regate, oggi, a Pescara per gli oltre 30 atleti partecipanti alla Tappa Nazionale specialità Nacra 15, catamarano da competizione del settore giovanile della Federazione italiana vela, che ha portato nel capoluogo adriatico velisti da Lazio, Sardegna e Trentino, oltre che Abruzzo. Le gare sono iniziate ieri con quattro prove nel tratto di mare antistante lo stabilimento “Il Traghetto”, sede del circolo velico organizzatore, ‘Svagamente’, diretto dall’istruttore federale Mauro Di Feliciantonio, in collaborazione con la Fiv IX Zona Abruzzo e Molise e con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Pescara.

In testa ad oggi sono Carlo Mustacchi e Nicole Bianco del circolo velico 3V del lago di Bracciano (Roma), seguiti dai campioni in carica Giorgio Bona e Isotta Poggi del circolo velico Riva del Garda, che hanno portato il tricolore ai mondiali di categoria 2021 e che ieri erano primi; terzo posto per gli abruzzesi Vincenzo Sebastiani e Maria Sofia Rubino del circolo ‘Svagamente’ di Pescara. Oggi vento sostenuto da Nord tra i 5 e gli 8 nodi. L’altro equipaggio locale Enrica Morelli-Stefano Troiano è settimo in classifica. Anche oggi si sono svolte quattro prove. Intanto continuano a iscriversi atleti alla settima edizione della Tappa Nazionale Multiclasse prevista dal 23 al 25 aprile, sempre organizzata da Di Feliciantonio. Parteciperanno le classi Hobie Cat 16 spi under 21, Hobie Cat classico, Hobie Cat Dragoon e Catamarani Formula 18 open: già previsti circa 150 atleti provenienti da tutta l’Italia e dall’Estero. Le squadre abruzzesi sono presenti in quasi tutte le categorie.