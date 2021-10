Passione Ciclismo: ufficializzato il calendario 2022, Giro d’Italia dal 6 maggio

Pescara. Emozioni su bike, successi on the road. Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite faranno da apripista, il 5 marzo, al programma delle grandi corse ciclistiche previste in Italia nel 2022, con il Giro che partirà venerdì 6 maggio e si concluderà il successivo 29, secondo le date ufficializzate dall’Uci per il calendario internazionale per il prossimo anno. La Tirreno-Adriatico è in programma dal 7 al 13 marzo, mentre la Milano-Sanremo sarà la prima classica monumento: appuntamento il 19 marzo. La Milano-Torino tornerà alla collocazione originaria in primavera e si disputerà il 16, a cavallo fra la ‘Tirreno’ e la classicissima di primavera.

Dal 12 al 15 aprile andrà in scena il Giro di Sicilia, che si è appena concluso. La Gran Piemonte e il Lombardia chiuderanno la stagione delle corse di Rcs Sport, rispettivamente il 6 e l’8 ottobre. All’estero l’Unione ciclistica internazionale ha reso noti alcuni eventi della prossima stagione, compreso quello World Tour: la durata del Tour de France 2022 e della Vuelta di Spagna, al via rispettivamente il primo luglio e il 19 agosto, sarà eccezionalmente estesa a 24 giorni, dal momento che la corsa a tappe francese scatterà da Copenaghen e quella spagnola da Utrecht (Olanda).