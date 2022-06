Passione ciclismo: oltre 100 iscritti per la categoria allievi al trofeo Villamagna Bike

Villamagna. Comuni teatini “in volata” di competizioni sportive “Come ai tempi prima della pandemia”, scrive il comunicato dell’evento, “è sempre la prima domenica di giugno che Villamagna si prepara a dovere per accogliere lo spettacolo del ciclismo giovanile grazie alla Villamagna Bike e all’omonimo Trofeo riservato alla categoria allievi. La società organizzatrice della Villamagna Bike, nata nel 2011, è stata il sodalizio di riferimento del ciclismo abruzzese a cavallo degli anni ’70 e ’80, quando, proprio sotto la spinta del compianto Giuseppe Lunelli, affiancato dall’amico Remo Crisante, nella piccola località chietina nacque il gruppo sportivo Edilforo Crisante che, per oltre un decennio, ebbe modo di partecipare in maniera molto attiva con le sue squadre (dalla categoria giovanissimi a quella dilettanti) alle varie attività agonistiche federali, per poi ritirarsi dalle scene negli anni novantaX”.

“Rispetto alle edizioni passate, il circuito è stato alleggerito nel dislivello e nelle salite con un circuito di 5 giri di 11 chilometri cadauno che interessa la zona di Contrada Serepenne. La partenza è fissata alle 15:00 in Viale Regina Margherita e l’arrivo è previsto intorno le 17:15 – 17:30. Oltre un centinaio gli atleti iscritti alla corsa con la presenza di nove compagini regionali abruzzesi (Team Go Fast, Asd Moreno Di Biase, Acd Guarenna, Frecce Azzurre Sambuceto, Pedale Teate, Pedale Sulmonese, Pedale Rossoblu-Truentum, Aran Cucine Vejus e Maniga Cycling Team) e 15 da fuori regione (Pedale Rossoblu Picenum, OP Bike e Recanati Marinelli Cantarini dalle Marche, Velosport Ferentino Cycling Team, Piesse Cycling Team, Effetto Ciclismo-Noi Sport, Team Coratti, Team Bike Terenzi, Team Logistica Ambientale, Race Mountain Folcarelli Team dal Lazio, Team Cesaro dalla Campania, Team Alto Bradano dalla Basilicata, Team Go Fast Puglia, AC Dilettantistica Terradipuglia e Asd 1 Dente in Più dalla Puglia). Credit fotografico: Bruno Di Fabio”