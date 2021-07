Passaggio di “Martelletto” per il Club Rotary Atessa Media Val di Sangro

Atessa. Nella giornata dell’altro ieri, presso il Ristorante La Masseria, ad Atessa c’è stato il cosiddetto “passaggio del martelletto” che ha visto il passaggio dalle quinte alla ribalta per la neo presidente la dottoressa Annalisa Antichi (manager de L’Arcobaleno Srl) che ha preso il posto del presidente uscente Gianfranco Barattucci (commerciante di preziosi).

“Servire per cambiare vite”, questo è il motto dell’anno rotariano 2021-22. Il “come” ce lo spiega il neo presidente “Unendo le forze di tutti i rotariani, altre organizzazioni e aziende, realizzando progetti d’impatto per la nostra comunità che possono cambiare la vita delle persone del Paese.

“Servire gli altri e cambiare vite sono il modo migliore per vivere la nostra vita”, prosegue, “sognare in grande, non accontentarsi di quello che conosciamo già, ma osare con progetti di maggiore impatto; tutte le grandi cose mai realizzate al mondo sono diventate possibili perché qualcuno le ha sognate” poi aggiunge citando la frase del presidente internazionale del Rotary Shekhar Metha “Dream big and take risk. Non pensare ai fallimenti, fanno anch’essi parte delle più grandi storie al mondo quindi dobbiamo essere pronti; Una nave è sicura in porto, ma non è per questo che sono fatte le navi, devono salpare verso l’alto mare.”

La neo presidente Annalisa Antichi ci preannuncia poi un anno pieno di eventi e di progetti anche in vista dei 30 anni dalla fondazione del Rotary Club Atessa, festeggiato con la prima presidente Donna ed in stretta collaborazione con il Neo presidente Rotaract, club di cui lei ha fatto parte, Andrea Iacovanelli.