L’Aquila. Bandita da ARIC (stazione unica appaltante della Regione Abruzzo) la gara per l’adeguamento della rete stradale e dell’hub ferroviario dell’area industriale più importante d’Abruzzo e da dove partono tutti i prodotti del Polo Automotive che da anni chiede l’adeguamento dello scalo: il completamento e il potenziamento dell’area Fossacesia-Saletti-Paglieta.

L’investimento complessivo è di 24 milioni e 450 mila euro; l’importo a base di gara è di 18.725.133 al netto di Iva e oneri previdenziali (di cui oltre 225 mila per servizi di architettura e ingegneria e 500 mila euro per oneri di sicurezza).

Con questo intervento tutte le sei opere assegnate alla ZES Abruzzo sono in gara; un cantiere è stato aperto (quello della rotonda di Vasto) ed è stata assegnata la gara dell’ultimo miglio stradale di Ortona, i lavori inizieranno entro l’estate.

L’ultima opera ZES riguarda completa le componenti intermodali ferroviarie stradali di Saletti e Fossacesia ricadenti anche nel comune di Paglieta: in questa area sta intervenendo anche con la società pubblica dei trasporti, TUA, con la realizzazione di tre binari.

L’intervento si compone, quindi di tre distinti componenti: implementazione ferroviaria e di piazzale del terminale intermodale di Saletti finalizzati all’incremento del fascio di binari esistenti per due nuove aste in ampliamento potenziamento del terminale intermodale di Fossacesia con due ulteriori binari di 750 m (modulo Europeo) con un piazzale per la movimentazione di carico e scarico dei container/casse mobili. Aumento dell’area di stoccaggio e del parcheggio esterno con la previsione di un’area dove realizzare un edificio dove collocare servizi di logistica.

Sarà migliorata la viabilità di accesso e in particolare si interviene sul sottopasso per aumentarne l’altezza e consentire il passaggio ai mezzi pesanti di ultima generazione e con la realizzazione di una rotatoria sulla statale 16. Fra gli interventi anche opere di mitigazione ambientale e soluzioni consistenti per contrastare i potenziali fenomeni alluvionali.

Intanto il Mit ha ufficializzato la gara per i primi due lotti della ferrovia Roma-Pescara, Interporto d’Abruzzo-Manoppello e Manoppello-Scafa.

“Enorme salto in avanti ed è solo l’inizio…Il Mit ha ufficializzato la messa a gara dei primi due lotti della ferrovia Roma – Pescara (477,5 milioni di euro)”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, “mentre già questa mattina il commissario Zes, Mauro Miccio, aveva annunciato l’appalto per la piazza logistica di Saletti – Fossacesia (24 milioni di euro). Oltre mezzo miliardo di euro in opere ferroviarie, un investimento che l’Abruzzo attendeva da almeno mezzo secolo. Si delinea finalmente una strategia complessiva di sviluppo delle infrastrutture. La piastra logistica di Saletti – Fossacesia, infatti, è in stretto collegamento con l’interporto di Manoppello, per il quale è previsto un ulteriore intervento di 10 milioni di euro di cui si attende a breve l’aggiudicazione.

Ringrazio il ministro Salvini e il governo Meloni che stanno mantenendo tutti gli impegni presi: la conferma del finanziamento per i primi due lotti si accompagna all’impegno ribadito nel comunicato odierna di procedere al finanziamento dell’intera tratta per lotti successivi. Analogo ringraziamento va al commissario Mauro Miccio per avere rispettato tutte le scadenze del PNRR, avendo appaltato prima della scadenza del 30 giugno tutti e sei le opere a lui affidate”.