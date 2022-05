Parte il concorso “Photowalk” sulle bellezze del borgo di Rocca San Giovanni, come partecipare

Rocca San Giovanni. Scatti d’autore crescono. “I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, scrive il comunicato dell’associazione, “in collaborazione con il Comune di Rocca San Giovanni e in occasione del sesto evento di avvicinamento al Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, promuove, per la giornata di sabato 4 giugno 2022, il concorso Photowalk Rocca San Giovanni: il borgo medievale e i suoi trabocchi.

“L’idea di visitare il borgo, dalle case del centro storico fino al mare e di catturarne gli scorci attraverso la fotografia, nasce da una riflessione sulle piccole realtà locali. Questi piccoli mondi custodiscono un patrimonio culturale, storico e sociale che merita una rinnovata attenzione e un’osservazione da più punti di vista, quali possono essere quelli dei fotografi. Catturare un momento preciso della giornata o far rivivere i racconti attraverso le immagini sono espressioni di un desiderio di condivisione particolarmente significativo in questo momento. La passeggiata tra le vie e i trabocchi di Rocca San Giovanni, uno dei borghi più belli d’Italia in Abruzzo, è un’iniziativa che mira proprio a fermare in uno scatto un elemento particolare e unico del luogo e della sua lunga storia”.

Per il modulo d’iscrizione e ulteriori informazioni: [email protected]