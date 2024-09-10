Vasto. Dal 12 al 14 settembre a Vasto la nuova edizione di Uil Camp, il progetto di alta formazione sindacale della Uil con tavole rotonde, workshop e tanti ospiti. “Transizione industriale e AI, persone e tecnologie insieme per un futuro migliore” è il tema sul quale 100 giovani sindacalisti provenienti da tutta Italia si confronteranno insieme a professionisti, esperti del settore, istituzioni e vertici sindacali.

“Siamo onorati di accogliere l’edizione 2024 del campo scuola sindacale della Uil – commenta il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo -. L’Abruzzo è stato scelto per ospitare l’iniziativa di quest’anno ed è un impegno importante che vedrà tutta l’organizzazione sindacale regionale coinvolta nella perfetta riuscita dell’evento. I giovani partecipanti avranno momenti di dibattito e discussione. L’intervento di professionisti e istituzioni a livello regionale e nazionale sarà l’occasione per discutere di temi fondamentali e importanti, quali automotive, Zes unica, transizione industriale e ambientale e tematiche riguardanti il sociale. Sono convinto che sarà una tre giorni molto importante che lascerà il segno della nostra regione nella mente e nel cuore di questi ragazzi “.

Nella prima giornata, giovedì 12 settembre, il presidente Eures Fabio Piacenti, presenterà il rapporto sulla condizione occupazionale e retributiva giovanile. A seguire le opportunità della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes unica) a cura del prof. Stefano Maria Cianciotta, componente del tavolo tecnico nazionale Zes e amministratore delegato Fira Abruzzo. Le conclusioni saranno affidate al tesoriere nazionale Uil Benedetto Attili.

La seconda giornata, venerdì 13 settembre, inizierà con approfondimenti con il mondo accademico e lavori di gruppo sui temi dell’intelligenza artificiale e transizione industriale. Nel pomeriggio, la tavola rotonda su “Automotive: quale futuro tra transizione ecologica-industriale e nuovo mercato globale?” con la partecipazione di PierPaolo Bombardieri, segretario generale Uil, Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington Italia, Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane e relazioni industriali Italia Stellantis.

Nell’ultima giornata, sabato 14 settembre, i giovani sindacalisti si confronteranno sul progetto “Inclusion-E” di Racesport e ACI SPORT con Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, Michele Del Grosso, presidente associazione Race Sport, Cristiano Martelli, presidente commissione Aci E Sport, Agnese Onofri, psicologa clinica e della salute, e il segretario organizzativo Uil Emanuele Ronzoni.

Conoscenza, innovazione, confronto e condivisione sono alcuni dei capisaldi di Uil Camp, il progetto con il quale la Uil ha ideato uno dei principali strumenti formativi a favore dei giovani impegnati nell’attività del sindacato. Quest’anno sarà l’Abruzzo a dare il suo importante contributo alla costruzione della coscienza sindacale tra le giovani generazioni. I partecipanti si ritroveranno al camping Grotta del Saraceno di Vasto, per consolidare e condividere competenze ed esperienze del percorso di crescita sindacale che li vede protagonisti.