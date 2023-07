Avezzano. Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Avezzano, Cristian Marchionni, 50 anni, titolare insieme al fratello dell’omonimo negozio di parrucchieri in via Veneto, è morto in un terribile incidente in Trentino.

Marchionni si trovava in Trentino in vacanza da pochi giorni. Stava percorrendo un sentiero di montagna quando, per cause da accertare, è precipitato in un dirupo.

Subito sono stati allertati i soccorsi ma per il 50enne non c’era più nulla da fare.

Shock ad Avezzano dove i fratelli Marchionni sono molto conosciuti. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno riempiendo i social in queste ore.

“Triste notizia che ci ha gelato il cuore”, “ti porteremo con noi per sempre”, alcuni dei messaggi apparsi sui social.