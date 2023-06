L’Aquila. Marco Marsilio, Presidente della regione Abruzzo, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione da parte dei membri della Commissione Coter del Comitato europeo delle regioni degli emendamenti da lui presentati sulla necessità di includere l’uso dei biocarburanti tra i fattori che faciliteranno una transizione giusta del settore automotive.

Le regioni e gli enti locali europei sottolineano come sia i combustibili sintetici che i biocarburanti possono contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici a livello mondiale e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

L’adozione di questi emendamenti dimostra ancora una volta l’ottimo gioco di squadra fatto tra regioni e governo nella difesa dell’interesse nazionale in Europa. Abbiamo difeso il principio della neutralità tecnologica quale approccio più efficace per garantire risultati non solo nel breve ma anche nel lungo periodo e a difesa dei posti di lavoro di tutta la filiera, che dipendono dalla stabilità del settore automobilistico.