Teramo. Nel contesto della Serie A Silver maschile, la squadra della Lions Teramo sta attraversando un periodo difficile, evidenziato dalla recente sconfitta subita durante la trasferta in Sicilia contro il Re Borbone Cus Palermo. La partita si è conclusa con un punteggio di 32-24, con il primo tempo che si è chiuso sul 15-11 a favore dei padroni di casa.

La gara ha visto i siciliani prendere fin da subito il controllo del campo, mantenendo un divario significativo nel primo tempo, con un massimo di cinque lunghezze di vantaggio raggiunto al 25′ (14-9). I giocatori della Lions Teramo hanno dovuto lottare per rimanere in gioco, cercando di recuperare lo svantaggio accumulato.

Nella seconda metà della partita, il divario tra le due squadre si è accentuato ulteriormente, con il Re Borbone Cus Palermo che ha tracciato un solco sempre più profondo. Al 37′, il punteggio era di 21-13, segnando un momento cruciale nella partita. Il massimo vantaggio per gli isolani è stato raggiunto al 45′ con un punteggio di 25-16, e l’incontro si è concluso con un punteggio finale di 32-24 a favore della squadra siciliana.

I principali protagonisti della partita sono stati Pola per il Palermo e Forlini per la Lions Teramo, entrambi con sette reti all’attivo, dimostrando un impegno significativo nelle rispettive squadre.

Con questa sconfitta, la Lions Teramo si trova attualmente all’ultima posizione in classifica, senza ancora aver conquistato alcun punto dopo sei turni disputati. La squadra dovrà affrontare l’Enna, sabato prossimo al Palasannicolò, inizio di sfide determinanti per risalire la classifica e migliorare le proprie prestazioni nel campionato di Serie A Silver maschile.

Il tabellino:

Palermo-Lions 32-24 (pt 15-11)

Palermo: Aragona 9, Gangi 1, Guardi 2, Alieri 2, Rosciglione 1, Piscopo 1, Pitruzzella, Testa 1, Vitale, Pola 7, Lo Re, Puglisi, Artale 3, Manno 3, Buccafusca 2, Lopes.

Lions Teramo: Forlini 7, Martin 4, Cinelli 1, Murri, D’Argenio 1, De Angelis, Misantone, Morale 2, Michini, Addazi 1, Ciutti 3, Camaioni 2, Barbuti 3.

Arbitri: Cardone C. e Cardone L.

Risultati: Campus Italia-Metelli Cologne 28-39, Palermo-Lions 32-24, Orlando Haenna-San Giorgio Molteno 25-30, Gena Lanzara-Publiesse Chiaravalle 30-34, Romagna-Camerano 27-27, Verdeazzurro Sassari-Tecnocem San Lazzaro 27-31

Classifica: Camerano e Tecnocem San Lazzaro 11, Publiesse Chiaravalle 9, Romagna e Metelli Cologne 8, San Giorgio Molteno 6, Verdeazzurro 5, Genea Lanzara, Orlando Haenna e Palermo 4, Campus Italia 2, Lions Teramo 0.