Teramo. La Lions Teramo si prepara ad affrontare una partita fondamentale contro l’Orlando Haenna in Sicilia, con l’obiettivo di evitare la retrocessione diretta dalla Serie A Silver. Dopo aver vinto l’ultimo match, la squadra abruzzese si è rimessa in corsa per evitare la retrocessione e ora è chiamata a compiere un’impresa contro uno dei roster più in forma del campionato.

Il match si giocherà sabato sul campo dell’Orlando Haenna alle ore 18:30, con arbitri Bocchieri e Schiavone. Nonostante la difficoltà dell’avversario, la Lions Teramo sa che nulla è perduto e ha lavorato duramente durante la settimana per prepararsi al meglio per questa sfida cruciale. Tutti i giocatori sono disponibili per il coach abruzzese e il morale in casa Lions è alle stelle. La squadra è determinata a recuperare posizioni in classifica e a tentare di entrare nei playout per garantirsi la permanenza in Serie A Silver anche per la prossima stagione.

7^ giornata ritorno: Romagna-Cologne; Sassari-Molteno; Lanzara-Campus Italia; Palermo-Camerano Chiaravalle-San Lazzaro; Haenna-Lions Teramo

Classifica:

Camerano 31, San Lazzaro 25, Molteno 22, Chiaravalle 22, Romagna 20, Cologne 18, Lanzara 18, Orlando Haenna 18, Sassari 12, Campus Italia 8, Re Borbone Palermo 6, Lions Teramo 4