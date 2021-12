Pallamano Abruzzo: Franco Chionchio eletto nuovo presidente della federazione regionale

Chieti. L’Abruzzo della pallamano saluta il suo nuovo rappresentante ufficiale: le società abruzzesi, dopo molti anni di commissariamento sono tornate a democratiche elezioni. Così nei giorni scorsi, nella nuova Casa della Pallamano di Chieti-Palazzetto dello Sport Santa Filomena hanno eletto presidente Franco Chionchio, ex terzino azzurro, ex commissario tecnico della nazionale e attuale presidente del Lions Teramo. “E’stata una battaglia all’ultimo voto”, scrive il comunicato, “ma Franco Chionchio ha battuto al fotofinish lo sfidante, Fabrizio Quaranta, uomo candidato dall’attuale leadership federale. Uno dei primi obiettivi del neo presidente Chionchio sarà quello dialogare con tutte le società abruzzesi e con la sua immensa esperienza sarà sicuramente centrare l’obiettivo”. Inoltre sono stati eletti nel Consiglio Federale Abruzzo: Raffaele Torello per Chieti, D’Elia Gabriele per Città Sant’Angelo, Nebuloso Dino e D’Incecco Lorenzo per Pescara.