Pala Masciangelo: gli assessori Verì e Campitelli visitano il centro vaccinale

Lanciano. In vista dell’apertura di domani del centro vaccinale Pala Masciangelo di Lanciano, l’assessore regionale Nicola Campitelli ha visitato stamane la struttura accompagnato dall’assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì. Il centro vaccinale aprirà domani e partirà subito con la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti Covid a categorie fragili, poi agli over 70 e over 60.

“Con questa apertura abbiamo raggiunto un grande traguardo”, commenta soddisfatto l’assessore Campitelli, “dopo le polemiche che erano state sollevate qualche tempo fa riguardo all’inaugurazione della struttura, oggi possiamo dire che la promessa è stata mantenuta”.

“L’iniziativa è motivo di grande soddisfazione per la Regione. E lo è anche aver superato la soglia indicata dal piano nazionale per la somministrazione di dosi giornaliere”, aggiunge nella nota, “in Abruzzo attualmente stiamo vaccinando quasi 12mila persone al giorno. Una bellissima notizia che, insieme alla riduzione dell’indice Rt, incide positivamente sulla salute della collettività, alla quale teniamo molto”.

“Tengo a fare un ringraziamento particolare” conclude, “all’assessore Nicoletta Verì per l’impegno profuso nei confronti di questo territorio, alla Asl e a tutte quelle persone che hanno permesso l’apertura del Pala Masciangelo che avrà un ruolo strategico per l’intera zona. Ora cerchiamo di non abbassare la guardia e di non vanificare i risultati raggiunti per il bene di tutti”.