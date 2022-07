Paglieta: gli eventi estivi sono un successo, attesa per il concerto di Castiglione

Paglieta. Continuano a riscuotere successo, gli appuntamenti inseriti nel nutrito cartellone “Estate 2022 a Paglieta”. Dopo il teatro, il cabaret, la presentazione di libri e recital di poesie e brani, la serata in allegria con lo show di Uccio De Santis in piazza Roma, le caricature di Marco Fiorenza, il grande concerto di ieri sera della Banda di Conversano, diretta dal M°Angelo Schirinzi, eventi nell’ambito delle Feste Patronali, questi gli appuntamenti prossimi: sabato 16 il “Revival” promosso dal Circolo dei pensionati (piazzetta vecchio Municipio –ore 21:00), a mezzanotte, dolci tradizionali, e il 19 concerto dei Fantasy Saxophone Quartet , in Largo Capocroce, ore 21:00.

Il gruppo è composto da: Lorenzo del Monaco (sax soprano); Stefano Antonini (sax alto); Samuele Cicchitti (sax tenore) e Paolo Farina (sax baritono). Nel repertorio, musiche di Rossini, Piazzolla, Morricone, Queen ed altri autori. Il 20, il Circo dei Burattini, a cura delle associazioni culturali “Il Burattino Malandrino “ e “Favole in valigia, piazza Roma, ore 18:30;il 22, “Ascolta e Commenta”, a cura della Biblioteca comunale, piazza Roma, ore 18:20, sempre il 22 luglio, alle ore 21:30, nel teatro comunale, in programma l’evento “Solo Piano”, recital di pianoforte della concertista Maria Gabriella Castiglione di Pescara. Il programma musicale in scaletta, interessante e vario, spazierà dalla musica classica ( Bach;Chopin; Rachmaninov) ai classici moderni ( Piazzolla,Einaudi, Yiruma, Sakamoto, Nyman ,etc). Nell’occasione, la pianista presenterà i suoi ultimi CD singoli “Atmosphere”. Dal ricco curriculum della musicista, degno di nota, è la notizia che i suoi concerti sono stati premiati anche dalla Presidenza della Repubblica Italiana.

«Ringrazio Maria Gabriella Castiglione per aver prescelto la nostra località», afferma il sindaco di Paglieta, avv. Ernesto Graziani, « per il suo concerto di rilevante prestigio, che sicuramente sarà molto gradito dal pubblico delle grandi occasioni. Esprimo riconoscenza alla pianista poiché il recital, per il nostro Ente, è a titolo gratuito; un omaggio a Paglieta, alla sua gente, e ai turisti in vacanza nel nostro borgo».

«Offro questo concerto alla cittadinanza di Paglieta», dichiara Maria Gabriella Castiglione, « perché è una località alla quale sono rimasta legata: durante la mia adolescenza, per problemi lavorativi di mio padre, vi ho vissuto insieme alla mia famiglia, per un certo periodo; così per concretizzare l’iniziativa ho voluto scegliere questo piccolo comune, ma affascinante e ricco di storia culturale, un paese anche molto suggestivo con suoi monumenti e le sue chiese, per amore del nostro Abruzzo, amore per la musica, che ha il più alto potere evocativo ed emozionale, nonché sociale e culturale. Sicuramente», conclude Castiglione, « sarà un evento artistico apprezzato dai suoi concittadini e non».

Informazioni sull’artista Maria Gabriella Castiglione

MARIA GABRIELLA CASTIGLIONE è considerata dalla stampa e dai critici pianista estrosa ed eclettica ed artista innovatrice e indipendente, talento fuori ogni schema, Pescarese, ha iniziato lo studio della musica all’ età di 5anni.

Si è laureata in pianoforte presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara nel 1989 e qualificata in “Sound – Engineer” alla Fonoprint di Bologna nel 1990.

Ha suonato per artisti di fama internazionale del mondo della danza, ha insegnato pianoforte alla “ Bussottioperaballett “, scuola diretta dal M° Sylvano Bussotti a Genazzano (Roma). Dal 1993 ad oggi ha in attivo circa 800 concerti nazionali ed in rassegne internazionali , fra cui in o prima mondiale l’Opera Sypario dello stesso Bussotti, curandone anche le scenografie oltre che pianista solista – dal 2000 al 2005 ha suonato con il “ Trio Sin Palabras” (con il quale ha inciso nel 2001 il CD “Pensiero triste che si balla”con musiche di Piazzolla ), poi con il “Minimal Trio philology ”( con il quale ha inciso il CD “Ocean of the sound” 2003), e col baritono Renato Caldarale (incidendo il CD “Falce di luna calante”- 2004) . ha inciso anche un CD abbinato al giornale il Centro “ Abruzzo è musica” (2006). Spesso invitata come membro di giuria in concorsi internazionali, è stata docente ai laboratori di “ear training” al Teatro Marrucino di Chieti e all’ Accademia Musicale Pescarese ( 10 anni ) alla scuola Civica di Vasto.

Direttrice artistica di varie manifestazioni , fra cui: “MusicArte nel Parco” (24 edizioni dal 1995 al 2019( Aurum – Pescara),. Ha inciso 2 CD da solista 2008 e 2012 “ Atmosphere 1 e 2 “ esibendosi in rassegne musicali distinguendosi sempre per i programmi con contaminazioni filologiche..Ha una rassegna stampa di tutto rilievo – più di 150 articoli a lei dedicati su giornali e nel web. Per anni e’ stata anche attivista di Amnesty International ; più volte premiata per le sue attività artistiche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: Targa d’ Argento (2007), Medaglia d’ Oro (2009), Pergamena di Merito (2009), Medaglia d’ Oro (anni: 2010-2011 2012-2013-2014-2015 ).Svolge attività didattica nel suo studio MusicArte preparando allievi per esami al conservatorio e preparazione concerti. Amante della pittura, ha realizzato opere esponendole in svariate mostre personali e premi internazionali ; inoltre scrittrice di poesia vincendo 2 premi della critica del “ Premio Scrivere donna” edizioni Tracce 2018 e 2019. Sostiene da sempre l’Arte nei molteplici linguaggi nel 2022 inciderà Atmosphere 3° CD singolo e parteciperà ad altri recital sempre da solista.