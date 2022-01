Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, Daniele D’Amario: “molti progetti innovativi riguardano l’automotive”

Pescara. Daniele D’Amario, assessore alle attività produttive dell’Abruzzo in occasione del Regional Day dedicato al territorio dal padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, ha sottolineato nella conferenza stampa: “”, settore dove c’è grande rivoluzione per quanto riguarda la trazione dei veicoli, con l’elettrico. Proprio per la peculiarità del nostro sistema produttivo, i nostri sforzi di innovazione sono verso l’automotive e al momento non ci sono rapporti già consolidati. Con gli Emirati Arabi Uniti”, ha motivato: “stiamo lavorando per questo e speriamo presto di dare qualche buona notizia in termini di partenariato con il Paese del Golfo”.

Il cinquantacinque per cento dell’export abruzzese è rappresentato dall’automotive, soprattutto nella produzione di furgoni, veicoli leggeri da trasporto”, ha spiegato l’assessore, sottolineando in ogni caso che l’impegno per l’innovazione non riguarda solamente questo settore. “Ad esempio”, ha continuato: “negli anni scorsi abbiamo finanziato forse il più grande progetto di economia circolare che riguarda l’impresa abruzzese dell’industria chimica”.