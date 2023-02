Pescara. “Sarà momento di grande visibilità per la regione oltre che per l’indotto dell’imprenditoria, la crono sulla Costa dei Trabocchi, uno degli angoli più belli dell’Abruzzo, ha potenzialmente 80 milioni di spettatori”.

Lo ha detto Daniele D’Amario, assessore al turismo dell’Abruzzo che ospiterà la partenza del Giro d’Italia 2023. La manifestazione ciclistica più amata dagli italiani, organizzato da Rcs Sport, prenderà infatti il via il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio in quel di Roma.

“Ci saranno anche altre tappe oltre al fantastico arrivo in montagna sul Gran Sasso – ha aggiunto l’assessore oggi

alla Bit di Milano – . Sappiamo che bisogna investire anche sui grandi eventi per rendere visibile il proprio

territorio”. Per quanto riguarda le previsioni turistiche per la prossima estate D’Amario ha detto che i dati sono

molto incoraggianti”.