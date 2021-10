Ospedale di Vasto: riaprono sala parto, nido e ginecologia

Vasto. L’ospedale di Vasto può contare sulla piena operatività della sala parto, del Nido e dell’ambulatorio di Ginecologia. Si sono conclusi, infatti, i lavori di consolidamento e per il ripristino delle porzioni di solaio crollate al quarto piano de padiglione 1. Per le verifiche sulla staticità della porzione di immobile interessata dall’episodio e la relativa messa in sicurezza la Asl Lanciano Vasto Chieti ha investito un milione di euro. Ora sarà necessario estendere i controlli sull’intero fabbricato, fa sapere la Asl, al fine di accertarne le condizioni di sicurezza e in particolare dei solai della stessa tipologia: si tratta di verificare la effettiva resistenza ai carichi previsti dalle norme e, nel caso, eseguire i lavori di ristrutturazione e ripristino.

Questa mattina il Direttore generale della Asl Thomas Schael ha visitato gli spazi restituiti alle attività assistenziali, e ha incontrato il Direttore della Ginecologia Francesco Matrullo, la coordinatrice infermieristica Mariagrazia Buongiorno e il dirigente medico Vincenzo Biondelli per fare il punto sulle esigenze dell’Unità operativa.

“Ho ascoltato le richieste – ha detto Schael – espresse da un reparto che nonostante i disagi causati dai lavori e i minori spazi a disposizione ha preservato volumi di attività e qualità nell’assistenza. Un ringraziamento sentito, perciò, va a tutti gli operatori, che anche nelle condizioni più difficili danno prova di grande professionalità. La Direzione aziendale riserva a questa unità operativa l’attenzione che merita, e si impegna ad accoglierne le richieste nel limite della disponibilità di risorse concesse dal piano di rientro”. L’Ostetricia e Ginecologia di Vasto nei prossimi giorni sarà pronta ad accogliere nuovamente, come già in passato, le donne del Molise che non possono far riferimento all’ospedale di Termoli a causa di problemi interni al presidio stesso.