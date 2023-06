San Salvo. Dal 3 al 7 settembre l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo ha organizzato il centro estivo “Orso Pino ad Alta Quota” per i bambini dai 7 agli 11 anni.

“Con il sindaco Emanuela De Nicolis abbiamo pensato di creare per l’estate ulteriori opportunità per i bambini della nostra città. Abbiamo quindi diversificato le attività ricreative proponendo anche in maniera residenziale. Da qui l’idea, oltre le classiche colonie marine, di trasferire per una settimana i nostri bambini nelle montagne abruzzesi per svolgere attività ludico-motorie a contatto con la natura” afferma l’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini.

Il centro estivo comunale “Orso Pino ad Alta Quota” si svolgerà presso il Parco Naturale della Maiella (Hotel El Senior di Pretoro) dal 3 al 7 settembre 2023 (da domenica a giovedì) rivolto ai bambini/e residenti nel Comune di San Salvo. La quota comprende: pensione completa, trasporto andata/ritorno, attività ricreative giornaliere (Parco Avventura, Orienteering , Escursioni, Laboratori Naturalistici e Sport).

La preiscrizione all’iniziativa dei/delle bambini/bambine di età compresa tra i 7 e gli 11 anni residenti nel Comune di San Salvo, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 16/06/2023 direttamente all’Ufficio Protocollo della Sede Municipale nell’orario di apertura al pubblico, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio del martedì dalle 16 alle 18) oppure tramite email all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] utilizzando il modello allegato (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo del Comune di San Salvo/data invio pec).

I richiedenti riceveranno comunicazione di ammissione alla frequenza al centro estivo a mezzo email o cellulare, unitamente alla richiesta di pagamento della quota di iscrizione, da parte del soggetto gestore individuato dall’ente.