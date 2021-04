Orsi bruni avvistati nel parco del Sirente Velino: “Ambiente e/è Vita Abruzzo” propone attività d’informazione e tutela della specie

Introdacqua. “Non so bene perché, ma c’è qualcosa nell’orso che induce ad amarlo”, scriveva James Oliver Curwood. L’Abruzzo così, con i suoi meravigliosi parchi naturali e suggestivi paesaggi tra mare e montagna, vede ancora la preziosa e viva presenza dell’ Orso Bruno marsicano (ursus arctos marsicanus) nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino. Successivamente alle varie segnalazioni – l’ultima delle quali nel comprensorio ricadente fra il comune di Goriano Sicoli e Raiano – si è accompagnata in questi giorni la notizia della transitare di un intero nucleo familiare (come già accaduto nel 2020) all’interno del territorio della Riserva Naturale Regionale “Lago di San Domenico e Lago PIO” a Villalago. La onlus Ambiente e/è Vita Abruzzo così ha deciso di proporre un’implementazione di attività e di interventi efficacemente mirati e calibrati, in seguito anche all’accertata mobilità del plantigrado al di fuori dell’area principale di attività ( configurabile nel PNALM). Con il crescere dell’area di frequentazione della specie – condizione prevalente per garantirne la sopravvivenza – si determina la conseguente necessità di promuovere politiche attive finalizzate alla salvaguardia dell’orso, attuando interventi idonei a garantire una reale sicurezza, in un quadro di pacifica convivenza con l’uomo. Questi i temi di discussione della onlus ambientalista, che nei giorni scorsi presso il comune di Goriano Sicoli ha chiesto un tavolo di confronto con il sindaco Rodolfo Marganelli, il presidente della Comunità del Parco Sirente Velino Francesco D’Amore ed il commissario regionale del Parco Sirente Velino Igino Chiuchiarelli.

Nel corso dei questi ultimi incontri, l’associazione ha manifestato la volontà di dare corso al posizionamento di

cartellonistica informativa e di avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e alle categorie presenti nelle varie realtà locali. Una campagna – donata dall’Associazione – che verrà concordata con il Parco Sirente Velino e con l’amministrazione comunale nei termini e nei modi che si riterranno più efficaci per rendere chiaro il messaggio da diffondere. La proposta è stata accolta con soddisfazione dai vertici del Parco e dal Sindaco, che hanno ritenuto indispensabile concertare misure idonee a consentire sia la salvaguardia del plantigrado che la sicurezza dei cittadini. L’idea di programmare, pianificare e realizzare interventi di medio lungo termine è stata ritenuta l’unica soluzione valida così da far valere un’idea di precauzione e prevenzione sposata anche dall’amministrazione aomunale di Raiano e dal sindaco Marco Moca che, su sollecitazione dell’Associazione, ha inteso adottare un’ordinanza cautelativa in vista del possibile transito di esemplari di orso bruno marsicano.

Un attività di salvaguardia a 360°, per giungere all’elaborazione e la realizzazione di interventi finalizzati

alla tutela della specie, nel quadro delle misure finanziate dalla Regione Abruzzo in attuazione della L.R.n.15/2016, nella Riserva “Lago di San Domenico e Lago Pio” a Villalago. Queste azioni nelle prossime settimane verranno portate a compimento come da programma, implementando con efficacia le misure già attuate negli anni scorsi. Una gestione di co-responsabilità e di sostenibilità quella proposta da “Ambiente e/è Vita Abruzzo”, per salvaguardare l’orso marsicano che come spesso si dimentica , è patrimonio dell’umanità.