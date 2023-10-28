Pescara. Le irregolarità delle fermate lungo tutta la tratta regionale delle linee di Tua persistono malgrado le tempestive azioni intraprese dal sindacato Orsa Trasporti Abruzzo; in particolar modo si evidenziano enormi disagi nelle aree extraurbane, tali da rendere insidioso l’espletamento del servizio.

Nello specifico, la carenza di documentazione che certifichi ufficialmente le autorizzazioni di cui per legge dovrebbero essere dotate le singole fermate, allo stato attuale prive di segnaletica, comporta un costante rischio qualora dovesse verificarsi un imprevisto, sia per l’utente sia per il conducente del mezzo.

“Considerata la mancanza di chiarezza da parte dei vertici Tua – spiega Alex Orlandi, segretario regionale Orsa Trasporti Abruzzo – abbiamo ritenuto opportuno ricorrere lo scorso anno alle vie legali trasmettendo un esposto alla Procura della Repubblica.

Ora –conclude il segretario Orlandi – mentre l’operato giuridico fa il suo corso, noi abbiamo impellenza di giungere ad una soluzione tempestiva che attesti la regolarità del caso, nonché il dovere indifferibile di salvaguardare gli interessi giuridicamente rilevanti dei nostri associati dipendenti dell’azienda TUA e di tutta l’utenza dell’area metropolitana e dell’intero territorio regionale”.