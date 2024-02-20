Teramo. Milleduecento studenti provenienti dagli Istituti scolastici superiori di tutto l’Abruzzo parteciperanno giovedì 22 febbraio prossimo all’Open Day dell’Università degli Studi di Teramo nel Polo didattico Silvio Spaventa del Campus universitario.

A partire dalle ore 9.00 e fino alle 13.30 ciascun Dipartimento dell’Ateneo (Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Medicina Veterinaria, Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali) terrà seminari, lezioni demo e attività di laboratorio per permettere ai partecipanti di conoscere l’offerta formativa e gli sbocchi professionali dei 24 Corsi di laurea dell’Ateneo. Gli studenti potranno, inoltre, visitare le strutture dell’Università di Teramo e conoscere i servizi offerti rivolgendosi ai desk informativi che saranno attivi per tutta la mattinata.

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