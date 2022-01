Oratorio Santa Maria delle Grazie di Alanno, Blasioli: “Velocizzare la stipula della convenzione con la regione”

Alanno. “Velocizzare la stipula della convenzione con la regione che consenta al comune di Alanno di utilizzare il ribasso dei fondi Masterplan per completare l’oratorio di Santa Maria delle Grazie”. Queste le parole del consigliere regionale del Pd Andrea Blasioli.

Il comune di Alanno è tra i soggetti beneficiari di un finanziamento Masterplan, Patto per l’Abruzzo di € 1.000.000, voluto e individuato dall’amministrazione regionale di centrosinistra sotto la presidenza del sen. Luciano D’Alfonso nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione di edifici storici e culturali di grande rilevanza.

“L’attuale giunta regionale”, prosegue Blasioli, “dopo svariate mie segnalazioni, ha approvato, con DGR n. 753/2021, l’utilizzo delle economie per €. 131.824,00, utili per completare l’oratorio annesso alla bellissima chiesa del XV secolo. In più occasioni ho sollecitato la struttura della presidenza regionale a uno sblocco di questo finanziamento e finalmente ho ottenuto una delibera regionale (DGR n. 753/2021) che riprogramma le risorse del PSC Abruzzo – Fondo di Sviluppo e Coesione a favore di alcuni interventi, tra cui il “Completamento del restauro del complesso oratorio di Santa Maria delle Grazie e sistemazione area di pertinenza”, e, attraverso il reimpiego dei risparmi di spesa maturati per questa iniziativa, assegna al Comune di Alanno € 131.824,90. Auspico che la struttura regionale competente ora proceda celermente alla stipula della Convenzione per consentire al Comune di Alanno il definitivo utilizzo delle risorse, considerato che sono trascorsi due mesi”.

“Ho visitato la Chiesa e l’oratorio proprio sabato scorso”, conclude, “e ho potuto ammirare la straordinaria bellezza di questa struttura, una volta convento dei frati. La somma consentirebbe di completare un vano sotterraneo e installare delle inferriate alle finestre, ultimando un lavoro enorme che permetterà al Comune di Alanno di avere a disposizione un grande spazio proprio di fianco alla Chiesa. Nello stesso tempo ho potuto verificare come la Chiesa sia stata oggetto di lavori di consolidamento e voglio sostenere la Comunità alannese a intraprendere un percorso che aiuti la Soprintendenza a mettere a frutto i fondi arrivati, per consentire a tutti di poter fruire nuovamente di questo tesoro barocco”.