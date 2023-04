L’Aquila. Sabato scorso si è tenuto “Earth Hour – Ora della Terra”, il più grande evento globale sul tema del contrasto al cambiamento climatico promosso dal WWF. Nata a Sidney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione mondiale in continua crescita che nel 2022 ha coinvolto miliardi di persone in oltre 190 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade.

Nella nostra regione stanno arrivando le prime adesioni all’iniziativa: è già certa la partecipazione dei Parchi Nazionali d’Abruzzo Lazio e Molise, della Maiella e del Gran Sasso e Monti della Laga oltre all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. E intanto aumentano di giorno in giorno le adesioni da parte dei Comuni.

Earth Hour è anche un evento corale: tutti i cittadini sono stati chiamati a partecipare e a far sentire la propria voce contro i cambiamenti climatici con il semplice gesto di spegnere le luci di casa, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 di sabato scorso. La lotta ai cambiamenti climatici non può più attendere, occorre un’accelerazione nell’azione per la riduzione delle emissioni così da limitare il riscaldamento globale a +1,5°C, ma i governi sembrano incapaci di intraprendere insieme questa sfida vitale per il futuro del pianeta. Le fonti rinnovabili, insieme al risparmio e all’efficienza energetica, sono la vera ricetta per assicurare e sicurezza energetica. La natura è uno dei nostri alleati più forti contro la crisi climatica: ci consente di attenuarne gli impatti e di accompagnare l’azione per ridurre drasticamente, e azzerare entro la metà del secolo, le emissioni di CO2.

Con Earth Hour il WWF propone a tutti, cittadini, comunità, imprese, istituzioni, di lavorare insieme per affrontare questo pericolo enorme del cambiamento climatico con la necessaria urgenza ed efficacia. Earth Hour è quindi, oggi più che mai, un appello alla Terra per la Terra, una chiamata all’azione affinché ognuno, con il semplice gesto di spegnere le luci per un’ora, dichiari la sua assunzione di responsabilità e si unisca agli altri in un’azione comune: solo agendo insieme ce la potremo fare.