Roseto degli Abruzzi.“I numeri ufficiali dimostrano un aumento dei turisti a Roseto degli Abruzzi nei primi 8 mesi del 2023 rispetto all’anno precedente – afferma il gruppo di Maggioranza di Operazione Turismo che sostiene il Sindaco Mario Nugnes – Nelle scorse settimane abbiamo analizzato diversi dati, a cominciare da quelli locali ottenuti dalle statistiche di PayTourist fino a confrontarli con quelli ufficiali forniti dalla Regione Abruzzo che, attraverso dettagliate tabelle, ci fornisce numeri reali in termini di arrivi, presenze, nazionalità di provenienza e target per avere un quadro chiaro della situazione”.

“La prima riflessione è quella che riguarda il tessuto ricettivo di Roseto degli Abruzzi che è maggiormente rappresentato dal comparto dell’extra alberghiero e che, grazie alla lungimiranza, competenza e passione di molte persone, rappresenta il fiore all’occhiello del tessuto ricettivo abruzzese – aggiunge il Gruppo di Operazione Turismo – Questo per sottolineare che sarebbe un costruttivo atteggiamento quello di vedere nelle apparenti problematiche come la scarsità di strutture alberghiere sul nostro Lungomare, una opportunità di esaltare le peculiarità del nostro territorio che di fatto dà risposte a una sempre più crescente domanda turistica esperienziale dove il turista si sente trattato maggiormente come ospite di una comunità. Questo non esclude che nel medio termine si possa favorire l’insediamento di nuovi alberghi su cui, peraltro, l’amministrazione ha già pensato di destinare delle aree edificabili sul Lungomare sud. Vogliamo inoltre elogiare e ringraziare tanti lungimiranti imprenditori nel commercio a Roseto, che hanno messo in campo investimenti che favoriscono la crescita attrattiva della Città non solo per turisti e villeggianti, ma anche per i residenti”.

I NUMERI REALI. A seguire si riportano le analisi dei dati riguardanti il periodo gennaio-agosto 2023 attraverso un report statistico basato anche sulle informazioni fornite dalla Regione che integralmente come già detto, sarà reso pubblico e fruibile attraverso i portali web del Comune.

Per quanto riguarda gli arrivi, nel periodo gennaio – agosto 2023, Roseto degli Abruzzi ha registrato un totale di 60897 turisti, mentre nello stesso periodo del 2022 il numero è 53704, rappresentando un aumento del 13,4%.

Nell’ambito dei pernottamenti, e quindi delle presenze, nel periodo gennaio – agosto 2023 Roseto degli Abruzzi ha registrato un totale di 375774 presenze, mentre nello stesso periodo del 2022 il numero è pari a 383376, rappresentando una diminuzione appena del 2% (-7602 presenze).

Analizzando l’andamento del numero di arrivi e presenze nelle strutture ricettive alberghiere (alberghi da 1 a 4 stelle) e quelle extra alberghiere (B&B, agriturismi, villaggi, campeggi, e tutto quanto non rientrante nella dicitura hotel) si denota un cambio nelle scelte dei visitatori.

Rispetto al 2022, si riscontra una diminuzione del 10,7% di arrivi e del 34,2% di presenze nelle strutture alberghiere della città.

In contrapposizione, si denota invece un forte incremento di arrivi e presenze nel comparto extra alberghiero. Infatti, rispetto al 2022 si registra un incremento del 34,6% negli arrivi e del 26,4% nelle presenze.

Per quanto riguarda l’origine dei visitatori si registra, rispetto al 2022, un incremento di visitatori italiani (+16,9% di arrivi, +2,4% di presenze), mentre si registra un calo del 5,7% da parte di ospiti stranieri (-23% presenze). I dati 2023, circa i visitatori stranieri sono comunque in netta crescita rispetto al 2021: + 42% di arrivi e + 28% di presenze).

“Prosegue molto bene invece il percorso verso la “destagionalizzazione”, notiamo dai dati ufficiali, infatti, delle significative risultanze in termini di arrivo in periodi come gennaio con un +33,6%, in aprile con un +120% e in maggio con un +75%. Questo grazie anche a eventi di richiamo nazionale che Associazioni e Imprenditori hanno organizzato o ospitato – conclude il Gruppo di Operazione Turismo – Su questo ci stiamo impegnando e siamo aperti a confrontarci con Imprenditori e Associazioni per lavorare insieme e far confluire a Roseto sempre più persone anche non strettamente legate al turismo balneare. Il confronto statistico tra il turismo a Roseto degli Abruzzi nel 2023 rispetto agli anni precedenti rivela chiaramente, quindi, un aumento del numero di turisti nell’ultimo anno. Questo, ovviamente, non ci accontenta ma ci spinge a lavorare, anche attraverso il progetto di promozione turistica, con ancora maggior convinzione e volontà per migliorare ulteriormente l’offerta turistica del territorio di Roseto degli Abruzzi e renderlo sempre più attraente e attrattivo”.

