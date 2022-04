Operazione “stazioni sicure”, controlli in ambito ferroviario in Abruzzo, Umbria e Marche

Pescara. 707 persone controllate, 284 bagagli ispezionati, 45 stazioni interessate, 1 persona denunciata, 90 gli agenti impegnati. E’ questo il bilancio dell’operazione denominata “Stazioni Sicure”, effettuata nella giornata di ieri dal Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, che ha coinvolto tutti i presidi di Polizia ferroviaria dislocati nelle tre regioni di competenza territoriale.

Nelle stazioni di Ancona C.le e Perugia la Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile. Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.

Nel corso delle operazioni, presso la sede Compartimentale, la Polizia ferroviaria ha distribuito ai viaggiatori opuscoli informativi contenenti alcuni consigli per viaggiare in sicurezza, come, ad esempio, quello di non superare la linea gialla, non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede, ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti.