Pescara. “Esprimo il plauso, a nome personale e dell’intera giunta regionale, alle forze dell’ordine e alla magistratura che questa mattina hanno effettuato un’importante operazione antidroga nel quartiere Rancitelli di Pescara con numerosi arresti”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Più volte”, aggiunge, “incontrando i vertici delle forze dell’ordine, i prefetti e la magistratura avevo invitato a non sottovalutare il tasso criminale delle famiglie rom, per evitare che a Pescara e in Abruzzo si potesse ripetere l’errore, così come accaduto a Roma con i Casamonica, di non capirne la reale pericolosità. L’operazione di questa mattina dimostra che si sta lavorando su questa strada e che se si manifesta il consolidamento di un fenomeno mafioso o para mafioso abruzzese questo deve essere stroncato il prima possibile”.

“Eliminare la mala pianta della criminalità, che si è annidata in questi anni soprattutto nel fortino del ‘ferro di cavallo’ è anche un nostro preciso obiettivo”, conclude Marsilio, “al quale stiamo dando un concreto contributo: lunedì infatti aprirà il cantiere per la sua demolizione e la riqualificazione dell’intero territorio circostante”.