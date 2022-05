“Operatore per la promozione e la tutela del territorio”, la consegna dei diplomi a Orsogna

Orsogna. Si è concluso questa mattina a Orsogna il Corso “Operatore per la promozione e la tutela del territorio” organizzato dall’Istituto Abruzzese per le Aree Protette e promosso dall’Amministrazione Comunale di Orsogna, in collaborazione e con la supervisione del WWF Abruzzo.

Il corso si è svolto nei mesi di gennaio e febbraio per complessive 30 ore di formazione teorico-pratica. Nei mesi successivi i 20 partecipanti hanno elaborato le loro proposte per valorizzare il Parco Territoriale Attrezzato dell’Annunziata. Questa mattina era previsto un appuntamento per tutti i partecipanti alle 9:30 presso il Monumento di San Francesco in località Feuduccio, accanto al Convento dell’Annunziata. Da lì ci si doveva spostare tutti insieme con una piacevole escursione verso la Torre di Bene, dove erano previsti la consegna degli attestati e la presentazione, con la relativa discussione, delle proposte ideate dai corsisti. Il maltempo (una pioggia molto intensa) ha impedito le attività all’aperto. Confermata soltanto la parte al coperto, che ha comunque consentito una piacevole e proficua discussione.

Il corso rappresenta il primo passo di un percorso che l’Amministrazione Comunale e il WWF stanno sviluppando per mettere al centro sia la Natura che la Comunità di Orsogna con l’obiettivo di far crescere l’area protetta e migliorarne gli aspetti connessi alla fruizione, alla valorizzazione e soprattutto alla tutela della biodiversità e all’attivazione di percorsi di economia circolare e sostenibile.