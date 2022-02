Open Fiber: arriva ad Avezzano e a Ortona la fibra ultraveloce

Avezzano. Dopo l’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Montesilvano, Lanciano, Francavilla al Mare e Vasto al via la fibra ultraveloce di Open Fiber nelle case e nelle aziende di Avezzano e Ortona. Lo annuncia l’azienda in una nota nella quale ricorda di avere investito nelle principali città dell’Abruzzo oltre 74 milioni di euro.

Al momento sono connesse oltre 198 mila unità immobiliari a cui si aggiungono ora Avezzano con 3 mila unità immobiliari e Ortona con 5 mila. Nelle due città è in corso da parte di Open Fiber un investimento di 7,5 milioni di euro e a fine progetto saranno oltre 25 mila le famiglie che potranno beneficiare di una connessione ultraveloce. Open Fiber ricorda anche che non vende servizi in fibra ottica direttamente al

cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso.

I cittadini interessati non dovranno far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.