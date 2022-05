Omofobia, il deputato Zan (Pd): confido di approvare Ddl entro questa legislatura

L’Aquila. Volere come potere. “Confido che si possa approvare la legge entro questa legislatura, se c’è la volontà politica le leggi si fanno anche in pochi giorni”. Lo ha spiegato il deputato del Pd, Alessandro Zan, parlando del disegno di legge da lui proposto contro l’omotransfobia a margine dell’appuntamento della prima delle Agorà democratiche per rilanciare il Ddl che si tiene a Milano.

Dopo la bocciatura al Senato lo scorso ottobre, la legge deve essere calendarizzata in commissione per essere discussa in aula. “Pratico l’ottimismo della volontà. Cerco di lavorare per trovare una condivisione delle soluzioni, non è detto si arrivi a questo perché per fare gli accordi bisogna che le parti ci stiano, però lavoreremo a partire da questa Agorà per trovare la possibilità di portare a casa una buona legge”, ha concluso.