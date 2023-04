San Salvo. Dal 23 al 25 aprile prossimi l’associazione “I Sentieri del Qi” avrà l’onore di ospitare a San Salvo i gruppi di Nordic walking dell’Asd Macerata Nordic Walking e Passi ed Emozioni per l’evento “Nordic Walking coast to coast Abruzzo ways”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Salvo, è inserita nel calendario delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale per l’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia prevista per il 7 maggio sul lungomare di San Salvo Marina.

“Ancora una volta San Salvo ospiterà un evento sportivo a stretto contatto con la natura come il Nordic Walking. Gli oltre cento camminatori, provenienti dall’Abruzzo, dal Molise, dalle Marche, dall’Emilia Romagna e dalla Puglia, potranno apprezzare”, commenta la sindaca Emanuela De Nicolis – le bellezze della flora ospitata nel Giardino botanico mediterraneo oltre alla nostra splendida costa che da 25 anni è insignita della Bandiera Blu. Non mancheranno le occasioni per apprezzare la nostra ospitalità e gustare i nostri prodotti tipici enogastronomici”.

L’organizzazione è curata da Rosita Ruggieri, presidente dell’Asd “I Sentieri del Qi”, che si avvale della collaborazione dei camminatori dell’associazione e dell’istruttrice Iolanda Mucilli. “L’evento avrà inizio il 23 aprile nella Giornata della Terra, una scelta non casuale”, spiega la presidente Ruggieri, “e i camminatori visiteranno per l’occasione il Giardino Botanico Mediterraneo, luogo naturale e incomparabile della costa adriatica gestito da Legambiente, con la guida di Tiziana Dicembre”.

Nei tre giorni gli ospiti, partendo da San Salvo, percorreranno a piedi, per apprezzarne le peculiarità paesaggistiche, la costa dei Trabocchi, Vasto città e la sua Marina, le riserve naturali di Punta Aderci e la Lecceta di Torino di Sangro.

La presidente Ruggieri evidenzia l’importanza di questa iniziatica che si prefigge di promuovere il territorio attraverso il turismo lento e la sostenibilità con lo sport e il suo valore socializzante ed esperienziale.

“Camminare all’aperto, oltre che una attività sportiva è un’esperienza salutare che coinvolge il corpo e la mente”, aggiunge la Ruggieri. “La natura che ci circonda è una “medicina” e vari sono gli studi sui benefici del camminare e dei “bagni” di natura, che siano essi in montagna o al mare. Il nostro territorio coniuga insieme questi elementi creando una sinergia di benessere per chi lo pratica e per tutti i visitatori che vogliono condividere questa opportunità”.

“Nordic Walking coast to coast Abruzzo ways” è un’esperienza sportiva che permetterà ai camminatori di scoprire meglio la nostra costa “palestra a cielo aperto”.