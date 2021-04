ollaudati il lavori dal provveditorato per il porto di Pescara, Marsilio: ora al via lavori secondo lotto ad Arap

Pescara. Collaudati il lavori dal provveditorato per il porto di Pescara. “Il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha finalmente concluso il collaudo dei lavori a suo tempo eseguiti sulla diga foranea del Porto di Pescara”. Lo comunica il governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, che sottolinea come “dopo numerose sollecitazioni e interlocuzioni, ringrazio il provveditore ing. Rapisarda per aver mantenuto l’impegno di concludere le operazioni entro metà aprile. Il rispetto di questa tempistica consente ad Arap di consegnare senza ritardo l’area per aprire il cantiere relativo al secondo lotto, per il quale i lavori sono stati già appaltati”.

“Si tratta di un altro, gigantesco passo in avanti verso il potenziamento del porto e la messa in sicurezza idraulica della città”, chiosa Marsilio, “reso possibile dall’accelerazione che in questi due anni Regione e Arap hanno impresso a opere ferme al palo da troppi anni”.