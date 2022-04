Oggi l’addio all’alpino Danilo Lesti: “È volato in cielo con la montagna nel cuore”

Sant’Egidio alla Vibrata. Tutto l’Abruzzo piange la perdita di Danilo Lesti, l’alpino 34enne, che ha perso la vita in un incidente in montagna. I funerali si terranno oggi, 4 aprile, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo.

A lutto la comunità di Sant’Egidio alla Vibrata e quella di Civitella del Tronto, di cui era è originaria una parte della sua famiglia.

Lesti era un militare della Brigata alpina “Julia” ed era di stanza a Vipiteno, in provincia di Bolzano. La sua morte ha gettato nello sconforto i tantissimi amici che il giovane aveva in tutto l’Abruzzo ma non solo. Decine i soccorritori che per due giorni hanno fatto di tutto per trovarlo.

Tantissimi i messaggi sulla rete lasciati come cordoglio.