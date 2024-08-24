Collongo. Questa mattina è stata allestita la camera ardente dell’ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, nello studio dove dipingeva a Collelongo. La camera ardente rimarrà aperta per tutta la giornata odierna.

Le esequie avranno invece luogo domani, domenica 25 agosto, alle ore 10, nelle chiesa di Santa Maria Nuova di Collelongo.

Del Turco è stato un politico, sindacalista e giornalista italiano, noto per il suo ruolo di primo piano nella politica italiana e nel sindacato. Ha ricoperto diverse cariche istituzionali, tra cui quella di segretario generale aggiunto della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) e di segretario nazionale del Partito Socialista Italiano (PSI).

Del Turco è stato anche Ministro delle Finanze nel governo guidato da Giuliano Amato dal 2000 al 2001 e presidente della Regione Abruzzo dal 2005 al 2008. Tuttavia, la sua carriera politica è stata segnata da un caso giudiziario.

Oltre alla sua attività politica, Del Turco ha anche svolto il ruolo di parlamentare europeo dal 1994 al 1999 e ha scritto articoli per diverse testate giornalistiche.