L’Aquila. L’Abruzzo festeggia San Gabriele dell’Addolorata, patrono della regione. Il santo proclamato nel 1920 da papa Benedetto XV era un religioso della congregazione della Passione di Gesù Cristo. Nacque ad Assisi nel 1838 e visse lì fino a quando morì la madre e tutta la famiglia si trasferì a Spoleto. Nella cittadina umbra Francesco Possenti iniziò a studiare dai gesuiti.

Studiò prima in Umbria e poi si spostò in Abruzzo, a Isola del Gran Sasso, dove ancora si può ammirare la camera dove alloggiò. Malato di tubercolosi continuò a celebrare la messa e a mantenere la sua serenità. Morì a soli 24 anni e per questo venne dichiarato patrono della gioventù cattolica. Ogni anno studenti da tutta Italia arrivano nel santuario a lui dedicato per la benedizione delle penne che utilizzeranno il giorno degli esami di maturità.