Offese e polemiche social al sindaco Menna a Vasto: annunciato l’arrivo di una moschea

Vasto. “Negli ultimi giorni il sindaco di Vasto, Francesco Menna, partecipando alla preghiera per la fine del Ramadan al Parco Muro delle Lame, ha annunciato che lavorerà «affinché ogni credo religioso possa avere un luogo di culto e i fedeli dell’Islam una moschea in città. Una proposta che ci trova fortemente d’accordo, e che riteniamo un segno importante della convivenza ed integrazione tra culture religiose che caratterizza la città. A Vasto la comunità musulmana è cospicua ed aperta al dialogo con altre realtà religiose, come sottolineato dal Primo Cittadino”.

Lo scrive in una nota la sezione di Vasto del gruppo politico Possibile Abruzzo.

“Come spesso accade la notizia non è stata accolta con lo stesso favore da tutta la comunità cittadina: sui social molte polemiche sono state sollevate da cittadini pronti a sottolineare, con becero benaltrismo, che ci sarebbero problemi più importanti e maggiori mancanze nei servizi pubblici della città. Riteniamo che queste argomentazioni non rispecchino il pensiero generale della città, sia perché la realizzazione di un nuovo luogo di culto non determina necessariamente una diminuzione della qualità degli altri servizi, sia

perché teniamo a ribadire quanto sia invece virtuoso il passo verso il dialogo e l’ integrazione che la realizzazione di una moschea in città porterebbe sul territorio. La libertà di culto è un valore fondante nella nostra società, come recita la costituzione all’ articolo 19. La costituzione italiana riconosce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e praticarne il culto, tranne ‘riti contrari al buon costume’, e vieta limitazioni normative nei confronti degli enti ecclesiastici, che possono organizzarsi secondo propri statuti”. Proprio per questa ragione, ed in virtù della laicità della Repubblica italiana, comparazioni azzardate tra nazioni a maggioranza islamica (che, come è noto, hanno spesso un ordinamento costituzionale ben diverso da quelli vigenti in Europa) ed il nostro Paese circa l’edificazione di strutture destinate al culto sono errate in principio. Crediamo fermamente nel rispetto di tutte le culture e nel percorso formativo che ognuna e ognuno di noi può trarre dall’ interculturalità e di conseguenza condividiamo le parole del Sindaco Menna”.