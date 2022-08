Ode a Rocca di Cambio con l’attore Alex Scafati per lo speciale “Tesori d’Abruzzo”

ROCCA DI CAMBIO – Nella suggestiva cornice di Rocca di Cambio, il comune piu’ alto dell’appennino centrale, è stato presentato lo Speciale “Tesori d’Abruzzo”, realizzato dall’editore Paolo de Siena. Una pubblicazione corredata da foto di Marcello De Luca, con testi della giornalista Chiara di Giovannantonio. Un prodotto editorale d’eccellenza apprezzatissimo ormai in ogni dove e che porta lustro agli angoli più belli, per l’appunto i tesori della regione Abruzzo. L’evento è stato moderato dal giornalista Daniele Imperiale, consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzi, e nel corso della serata si sono susseguiti intermezzi musicali al piano con il maestro Pino Di Florio e con il soprano Simona Colaprisca. Oltre alla illustrazione della storica d’arte Antonella Lopardi, Rocca di Cambio è stata celebrata con affascinanti declamazioni dell’attore Alex Scafati: vere e proprie applauditissime odi a questa bella realtà situata in uno dei luoghi piu’ suggestivi dell’Abruzzo. Declamazioni in sequenza corredate da proiezioni video illustrative che hanno affascinato tutti.

L’attore, è stato definito “bello nell’anima” dal conduttore dell’evento, che ha ripercorso la brillante carriera artistica di Scafati. Una passione, quella per la recitazione sopraggiunta già nelle fasi dell’adolescenza. E l’attore ha raccontato che fu proprio una professoressa di Liceo ad aver capito le sue doti ed ad averlo conseguentemente spronato ad intraprendere questo percorso. Che tralaltro ha già regalato molte soddisfazioni anche come autore di prodotti promozionali a livello nazionale.

Il sindaco Gennaro Di Stefano, ha espresso particolare soddisfazione per l’evento celebrativo, e si sono poi susseguiti interventi di autorevoli altri esponenti, come il vice presidente del consiglio regionale dell’Abruzzo Roberto Santangelo, oltre al dott. Franco Marinangeli roccacagnese e responsabile del servizio di emergenza per la regione Abruzzo, di altri amministratori di Rocca di Cambio che unitamente ad un pubblico ben coperto per le temperature basse, è stato comunque affascinato fino all’ultimo. Soddisfazione anche per l’editore Paolo de Siena, che dopo le consegne degli omaggi floreali ha ringraziato tutti per la riuscita dell’evento.