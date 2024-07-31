Anversa. A partire dal 2 agosto, la Riserva Naturale Regionale e oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa Degli Abruzzi, da il via alla seconda edizione del Contest fotografico “Obiettivo Natura”. Dopo il successo della prima edizione del 2023, torna anche per il 2024 la maratona fotografica è dedicata a Lisa Briganti, una giovane di Carpineto Romano nel Lazio, venuta a mancare improvvisamente nel 2020 all’età di 16 anni.

Lisa aveva nel cuore la bellezza e la dolcezza di chi ama la natura e e le sue forme i suoi colori e le sue diversità, il suo “Obiettivo”, da qui il nome del contest, era quello di contribuire a costruire un mondo sostenibile ed equo per tutti”. La sua Famiglia e i suoi amici di sempre hanno fatto proprio questo sogno ed è così che nasce l’Associazione Mondo Futuro. Dal 2021 il WWF Italia e Mondo Futuro camminano insieme e la Riserva e Oasi WWF Gole del Sagittario, è stata scelta come custode della memoria di Lisa. “da quattro anni ormai puntuali come sempre arrivano a fine estate gli amici di Lisa qui ad Anversa degli Abruzzi, ragazzi carichi di emozioni e ricordi, ma anche capaci di guardare al futuro. Presso le Sorgenti di Cavuto celebriamo Lisa con una giornata a lei dedicata” – dichiara Sefora Inzaghi, direttrice dell’Area Protetta– “e dopo il successo della scorsa edizione anche quest’anno insieme a Mondo Futuro abbiamo pensato di rinnovare l’appuntamento con il fotocontest: ricordiamo che per noi “Obiettivo Natura”, non è un semplice concorso fotografico, è un invito a guardare la Natura con gli stessi occhi e lo stesso cuore di una giovane adolescente piena di sogni, stupore e meraviglia e profondo impegno civile così come lo era Lisa, con l’augurio che la passione per il bene comune possa attraverso la bellezza di uno scatto fotografico parlare ai cuori dei ragazzi saranno loro il nostro Mondo Futuro”.

Per la partecipazione al Contest gli autori dovranno far pervenire le fotografie, entro e non oltre il 2/09/2024, via posta elettronica (anche tramite piattaforme per l’invio di file di grandi dimensioni come wetransfer) all’indirizzo [email protected]

Saranno ammesse al Contest esclusivamente le opere fotografiche inedite i cui contenuti dovranno rispondere esclusivamente all’oggetto del contest, ovvero foto a tema natura.

La fotografia potrà essere realizzata sia con macchina fotografica che con smartphone rispondendo alle caratteristiche inserite nel Regolamento consultabile all’indirizzo https://www.riservagolesagittario.it/eventi/fotocontest-obiettivo-natura-ii-edizione/

La partecipazione al contest è gratuita. Possono partecipare tutti, ma per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale. Per ogni partecipante è consentita la partecipazione con una sola fotografia. Le fotografie che arriveranno entro i termini prestabiliti saranno oggetto di preselezione. Il soggetto organizzatore istituirà un comitato di selezione – formato dal Fotografo Naturalista Matteo Ferretti, un rappresentante della Riserva Naturale Regionale e Oasi Wwf Gole del Sagittario, e da un rappresentante dell’Associazione Mondo Futuro. I premi in palio sono messi a disposizione dall’Associazione Mondo Futuro