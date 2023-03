L’Aquila. Già più di 2000 anni fa Ippocrate scriveva “Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”. Una sana alimentazione ed un corretto stile di vita, infatti, risultano essere fondamentale come forma di prevenzione primaria. Utile nei giovani, soprattutto in una regione come l’Abruzzo seconda solo alla Campania per numero di casi di obesità infantile, fondamentale nella terza fascia d’età per determinare i casi di malnutrizione, l’educazione alimentare riveste particolare importanza per prendere coscienza delle proprie abitudine e migliorare il proprio stile di vita.

Per questo all’Aquila sono state organizzate, i prossimi 23 e 24 marzo, due giornate di valutazione corporea e screening nutrizionale nel centro polispecialistico Alternativa-Mente, in Piazzale Sant’Antonio n.4.

La consulenza, gratuita, sarà effettuata dalla dottoressa Debora D’Ascenzo tramite un’analisi bioimpedenziometrica ed uno screening nutrizionale, per valutare la composizione corporea – massa magra e massa grassa – nonché per comprendere e migliorare le proprie abitudini alimentari.

In particolare tramite la bilancia Bia verrà effettuata l’analisi bioimpedenziometria per la valutazione della composizione corporea, ovvero la percentuale di massa grassa e massa magra utile nella comprensione dello stato nutrizionale della persona (sottopeso, sovrappeso e obesità). In seguito, con lo screening nutrizionale, si potranno comprendere le abitudini alimentari e lo stile di vita, avendo l’opportunità di ricevere consigli o di fare domande su eventuali curiosità inerenti il mondo dell’alimentazione. La consulenza è indicata per tutte le fasce di età in particolare dai 10 anni in su.