Nuovo videoclip all’Aquila: partono martedì 27 aprile le riprese per “La Lanterna magica” diretto da Fabio Massa

L’Aquila. Ciak, azione. E’ previsto per martedì 27 aprile l’inizio delle riprese nella città dell’Aquila per il videoclip prodotto dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, ideata da Pierluigi Rossi e Manuela D’Innocenzo, sceneggiata da Fabrizio Pompei e Iaia Centofanti, con il supporto organizzativo di Rossana Alessandrini e cofinanziato dal contributo della Regione Abruzzo.

Il comunicato dell’istituto cinematografico aquilano scrive: “Il prodotto audiovisivo intende valorizzare la Città dell’Aquila ed il suo comprensorio attraverso i valori storici, artistici, architettonici, naturalistici e culturali, elementi di identità cittadina e regionale. Pertanto, la mattina di mercoledì 28 aprile l’attrice protagonista sarà a Capestrano, al Castello Piccolomini; poi la troupe si sposterà all’Eremo di Sant’Onofrio a Sulmona. La straordinaria partecipazione come protagonista dell’attrice Yuliya Mayarchuk, dell’Agenzia The Mac Live, darà risonanza internazionale alla produzione. Volto noto per aver partecipato a diverse fiction Rai e Mediaset, tra cui La Squadra, Distretto di Polizia, Carabinieri, Don Matteo, Maresciallo Rocca. Intraprende la carriera teatrale, ma continua a lavorare sul set passando da ruoli comici, come nel film La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina, alla commedia nera di Abel Ferrara, Go go tales, al fianco di Willem Dafoe”.

Il videoclip sarà diretto da Fabio Massa, “Il cui ultimo lavoro Mai per sempre, uscito il 24 settembre 2020, ha riscosso un notevole apprezzamento nei principali festival di cinema internazionali, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti”, prosegue il comunicato. Inoltre, collaboreranno alla produzione vari professionisti aquilani ed internazionali, con l’obiettivo comune di realizzare un prodotto di rivalutazione del territorio e dell’Abruzzo, così da creare un “sentimento di curiosità e ammirazione verso i luoghi di cui la protagonista della storia si è innamorata nel suo viaggio emozionale”.