Giulianova. Pronti a partire con il nuovo servizio di bike sharing organizzato da Tua e Vaimoo, curato a Giulianova dall’assessore Marco Di Carlo. Da lunedì prossimo, si comincia con l’allestimento delle stazioni. A partire da lunedì prossimo, 8 Luglio, sarà avviato il processo di installazione delle stazioni del servizio di bike sharing elettrico Vaimoo in diversi comuni abruzzesi, tra cui anche Giulianova. Il servizio, che l’assessore Marco Di Carlo ha voluto e promosso, rientra nei progetti attuati dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico locale Tua.

L’avviso pubblico emesso, dopo l’assegnazione dei fondi , è stato aggiudicato alla pugliese Vaimoo, già operatore del servizio di bike sharing in diversi comuni italiani. Il servizio, organizzato operativamente anche a Giulianova,

metterà a disposizione una consistente flotta di e-bike in stazioni dislocate sul territorio urbano. Sono previsti sconti sull’utilizzo del servizio del bike sharing Vaimoo per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio Tua in corso di validità. Ogni stazione, in fase di realizzazione in questi giorni, è contraddistinta da segnaletica specifica e diventerà il luogo nel quale si potrà prelevare e rilasciare una bicicletta elettrica, scaricando l’apposita app.

Nei giorni successivi al completamento delle stazioni, sono previsti la presentazione e l’avvio del servizio, alla presenza delle autorità comunali e degli operatori, che informeranno la cittadinanza sul funzionamento della

nuova strategia di trasporto.