Nuovo ospedale di Teramo e patrimonio abitativo, Paolucci domani in visita ispettiva alla Asl e all’Ater

Pescara. Continuano le visite ispettive del consigliere Silvio Paolucci, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, dello Statuto regionale: dopo il polo fieristico di Avezzano e la sede TUA di Lanciano, il capogruppo Pd domani si muoverà alla volta di Teramo, due le tappe: la Asl, al fine di verificare l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale e l’Ater per conoscere lo stato di salute dell’azienda e se ci sono procedure per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico sul territorio.

“Queste visite nascono da precise istanze che ogni giorno ci arrivano dal territorio e si sviluppano grazie a da una prerogativa che tutti i consiglieri regionali hanno, quella di verificare direttamente le attività della pubblica amministrazione regionale – precisa l’ex assessore alla Sanità – . La prima tappa sarà alla Asl, dove assumerò tutte le informazioni necessarie a capire a che punto è davvero l’iter del nuovo ospedale di Teramo e dei relativi provvedimenti di finanziamento dell’opera che, va ricordato, senza il lavoro della Giunta regionale e dei governi di centrosinistra, non avrebbe ottenuto i fondi. E proprio perché ci sono le nostre firme sugli atti che danno avvio all’opera resa possibile da fondi assegnati con le leggi di bilancio del 2017 e gli ulteriori fondi dell’ex art. 20, mi corre l’obbligo andare a verificare che alle parole seguano fatti e che la comunità non aspetti ancora per avere il nosocomio che aspetta da anni.

All’Ater mi recherò invece per rendermi conto di persona dello stato di salute dell’Azienda sul territorio e il piano di interventi funzionali alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nella provincia di Teramo attraverso le opportunità messe a disposizione dal governo centrale.

Infine, l’occasione sarà utile anche per analizzare le problematiche connesse alla carenza di personale che affliggono l’Azienda e alla strategia da poter mettere in campo, in sinergia con la Regione Abruzzo, per superarle e rendere maggiormente efficace e efficiente l’azione amministrativa con l’obiettivo di assicurare un miglior servizio alla collettività e agli utenti”.