Nuovo monitoraggio Iss, come cambiano i colori delle Regioni

Da lunedì Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. E’ quanto prevede una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio e che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata.

Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Almeno fino al lunedì successivo, il 7 giugno. Per questa data è infatti atteso il passaggio di altre tre Regioni, cioè Abruzzo, Liguria e Veneto. Per entrare in zona bianca, lo ricordiamo, bisognerà registrare meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive.

Dal monitoraggio diffuso ieri dalla fondazione Gimbe, oltre le sei Regioni già indicate dal governo ce ne sarebbero altre due ad avere attualmente un’incidenza settimanale dei casi inferiore a 50 ogni 100 mila persone: sarebbero l’Umbria e la Provincia autonoma di Trento.