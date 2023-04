L’Aquila. Il regista Alessio Consorte starebbe per uscire nelle sale cinematografiche con il suo nuovo film, stavolta tutto incentrato sul mistero del guerriero di Capestrano, già sollevato nel suo precedente film Decumano Maximo, di cui ci occupammo già in passato (articolo disponibile qui).

Sembra che in questo film-inchiesta Consorte si sia concentrato ancor più sul guerriero di Capestrano, con nuove interviste ed immagini esclusive, girate tra Capestrano e dintorni alla ricerca della verità sul guerriero, simbolo d’Abruzzo. Già nel precedente film Consorte aveva sollevato alcuni dubbi sulla veridicità dell’importante ed iconico reperto archeologico abruzzese, su cui il regista aveva lasciato in sospeso molte domande senza risposta. Stavolta sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo in questo caso, che Consorte abbia trovato qualcosa di più, e sarebbe pronto a svelarlo al grande pubblico nel suo nuovo film-inchiesta, che a breve dovrebbe uscire nelle sale abruzzesi.

