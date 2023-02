L’Aquila. La Borsa Internazionale del Turismo, tenutosi a Milano dal 12 al 14 febbraio, è stato l’appuntamento scelto dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per promuovere una nuova azione a sostegno del turismo, ovvero un bando per attrarre i turisti in periodi di bassa stagione, che ha ricevuto grande apprezzamento da parte degli operatori abruzzesi e nazionali e Esteri presenti in fiera.

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, nella giornata di apertura della Borsa Internazionale del Turismo, ha organizzato nell’area istituzionale Abruzzo l’evento “Abruzzo: cultura, natura, gastronomia” per presentare le opportunità turistiche del territorio.

Alla presenza dell’assessore della Regione Abruzzo D’Amario, e dell’assessore del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, la presidente dell’ente camerale Antonella Ballone ha tratteggiato le notevoli potenzialità turistiche del territorio e ha presentato il bando. Le province di L’Aquila e Teramo esprimono una diffusa bio diversità dovuta alla presenza del massiccio più alto degli appennini, il Gran Sasso d’Italia, alla fascia media collinare, vero scrigno di città d’arte e borghi antichi, che degrada dolcemente verso il litorale adriatico, punto di forza del movimento turistico abruzzese.

“Il bando -ha spiegato la presidente Ballone- ha come scopo quello di dare uno strumento agli operatori per essere più competitivi sul mercato. È sempre più necessario captare nuovi flussi turistici, sportivi, culturali per consentire l’allungamento della stagionalità turistica. Vogliamo rilanciare non solo la costa e la montagna -ha proseguito la Presidente- ma anche le aree interne, i borghi, le città d’arte, le aree del turismo religioso. Faremo anche ulteriori iniziative nelle prossime settimane per potenziare gli sforzi messi in campo con questo bando.”