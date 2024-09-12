Teramo. Sabato 14 settembre il WWF Teramo organizza, al Centro di Educazione Ambientale WWF “Monti

della Laga” in località Prati Pantanelle al Bivio per Casagreca di Cortino (TE), “Cieli stellati della

Laga” una nuova escursione con l’osservazione delle stelle.

Punto di ritrovo al CEA WWF alle ore 15.30. Da qui si partirà per un’escursione (non impegnativa

con un dislivello complessivo di 200 m.) verso Rocca Roseto, dove a quota 1258 m. si trovano i

ruderi di una fortificazione da cui si aprono paesaggi mozzafiato che vanno dalla catena del Gran

Sasso, ai Monti della Laga, fino alla vallata del Vomano e al mare. L’edificazione della fortificazione

viene fatta risalire alla Casa di Svevia e nel XIII secolo fu ristrutturata e potenziata dagli Angioini,

non solo per ragioni strategiche, visto che era uno dei punti obbligati di passaggio da Roma

all’Adriatico, ma soprattutto per il controllo dei pascoli estivi d’alta quota di Piano Roseto e delle

praterie della Laga. Il rientro al CEA è previsto per le 19.30, dove dopo un aperitivo, ci sarà

l’osservazione delle stelle con il Dott. Gaetano D’Achille, primo tecnologo, l’Ing. Ivan Di Antonio,

tecnologo, e il Dott. Gaetano Valentini, primo ricercatore, che operano presso l’Osservatorio

Astronomico d’Abruzzo INAF.

La partecipazione è gratuita, ma con obbligo di prenotazione a [email protected].

L’escursione di sabato completa il programma dell’estate 2024 del CEA WWF “Monti della Laga” con

escursioni letterarie e tematiche, attività per bambini e ragazzi, mostre sugli animali tipici

dell’Appennino centrale e sugli impollinatori.