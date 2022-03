Nuovi laureati Università di Teramo tra gli agenti Atsc, 532 ambasciatori del cambiamento

Teramo. Il 23 marzo 2022, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo, hanno conseguito la laurea 20 agenti di commercio della coorte ATSC, che si aggiungono ai 532 già laureati delle edizioni precedenti. Alla cerimonia erano presenti il Rettore dell’Università di Teramo, il Professor Dino Mastrocola, il Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi e tutti i professori del corso.

Ospite d’onore della giornata è stata la conduttrice Enrica Bonaccorti, che ha condiviso la sua storia nel mondo della comunicazione, dai primi passi ad oggi, tra aneddoti e ricordi, e ha lasciato alcuni interessanti spunti al pubblico presente in aula.

«Oggi tutto passa attraverso la comunicazione. La comunicazione è la mia passione da sempre -ha raccontato la Bonaccorti –, però io credo che, talvolta, ad essa si possano imputare certi gravi danni perché non basta avere un bell’aspetto, bisogna aver una dote che è la più importante in questo mestiere, ed è la responsabilità. Chi, come me, fa comunicazione ha una responsabilità enorme perché noi diciamo cose che la gente assorbe. Per cui ciò che diciamo deve essere detto con giudizio».

Grande soddisfazione per ATSC che, prosegue nel suo cammino verso l’innovazione e il cambiamento della professione, con importanti novità in serbo per i suoi agenti.

«I dottori proclamati oggi sono ambasciatori del cambiamento – commenta il Presidente ATSC, Dott. Franco Damiani – che hanno aderito ai nostri progetti formativi, che non si fermano qui. Vogliamo, infatti, generare nuovi talenti anche nel metaverso, ponendoci non come il solito sindacato che lotta contro tutti ma come un’associazione innovativa, creando un percorso di crescita comune che parta dallo scopo e vada verso una nuova visione travalicante il mero profitto. Per realizzare questo ambizioso progetto, siamo in contatto con la piattaforma di innovazione più grande d’Europa con la quale stiamo progettando l’implementazione di una formazione tridimensionale caratterizzata dall’assenza di distrazioni e dal restringimento del tempo di apprendimento da 4 ore a 15 minuti».

In questo contesto, ATSC si pone come guida nel cambiamento per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari, che non possono fare a meno di affrontare le transizioni. Anzi, il loro ruolo di intermediari li colloca in una posizione primaria nell’affrontare le sfide, rendendo necessario il cambio di paradigma formativo di riferimento, che deve essere il risultato di una contaminazione tra tecnologia e umanesimo. Gli studi umanistici sono infatti necessari per sviluppare il pensiero critico e la curiosità, su cui dovrà essere innestato l’insegnamento di materie in evoluzione.

L’esigenza di incrementare le competenze digitali, d’altronde, è evidenziata nel PNRR che, allo scopo di rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni ecologica e digitale, suggerisce la promozione della personalizzazione degli interventi formativi: una formazione che non deve essere generica ma sempre più personalizzata e coadiuvata da strumenti digitali.

Di seguito i nomi dei nuovi 20 laureati: ANTOGNAZZA PAOLO, AROSSA ROBERTO, BENEFORTI LORENZO, BONESINI ANNA ROSA, DE MARNI GIAMPIERO, DI CINTIO ANTONIO, DI LAZZARO SILVESTRO, FILIAGGI MATTEO, LUCCI FABIO, MATERA MASSIMILIANO, MONACO ELEONORA, PASTORELLI ALESSANDRO, PIERELLA GIAMPAOLO, PRIMADEI JACOPO, RICCO LUCIANO, SALVATORELLI ANDREA, SCULLI MAURO, TESTA SAMANTHA, VOLPE LIDIO CAMILLO, ZANGRILLO ROBERTO.