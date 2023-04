L’Aquila. Nuovi concorsi In Abruzzo. La Regione rende noti i bandi delle città nelle varie province: ecco quali sono

1) Comune di Alba Adriatica (TE)

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per l’Ufficio 4 cultura, sport e turismo, servizi bibliotecari, associazionismo, SUAP e CED, riservato ai volontari delle Forze armate. (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.21 del 17-03-2023)

Scadenza: 17 aprile 2023

Bando:

https://www.comune.alba- adriatica.te.it/ocmultibinary/ download/3405/90885/3/ ed31dd69ab9d2113b9e0880468904e 59.pdf/file/Modifica+e+ riapertura+termini+concorso+ pubblico+per+esami+per+ assunzione+di+un+Istruttore+ Direttitvo+Bibliotecario.pdf

Domanda:

https://www.econcorsi.com/ concorsi/alba-adriatica

Determina:

https://www.comune.alba- adriatica.te.it/ocmultibinary/ download/3405/90885/3/ 32a1e8a4368ad55a9889e018d39381 87.rtf/file/DETERMINA+N.+20+ REG.+GEN.+124+DEL+17.03.2023. rtf

2) Comune di Farindola (PE)

Bando di selezione pubblica per titoli e prova colloquio per assunzioni a tempo determinato e parziale di istruttore amministrativo contabile Categoria C per la realizzazione degli interventi del PNRR.

Scadenza: 11 aprile 2023

Bando:

https://www.comune.farindola. pe.it/uploads/elenco_3/351-12- bando%20%20ISTRUTTORE% 20AMMINISTRATIVO%20CONTABILE% 20CAT.%20C%20POS.%20ECON.% 20C1,%20.pdf

Domanda:

https://www.inpa.gov.it/

3) Comune di Farindola (PE)

Bando di selezione pubblica per titoli e prova colloquio per assunzioni a tempo determinato e parziale di istruttore direttivo amministrativo di Cat. D per la realizzazione degli interventi del PNRR.

Scadenza: 11 aprile 2023

Bando:

https://www.comune.farindola. pe.it/uploads/elenco_3/352-12- bando%20D%20ISTRUTTORE%20% 20DIRETTIVO%20AMMINISTRATIVO. pdf

Domanda:

https://www.inpa.gov.it/

4) Comune di Lama dei Peligni (AQ)

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore tecnico. (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 24 del 38-03-2023)

Scadenza: 17 aprile 2023

Bando:

https://comune.lamadeipeligni. ch.it/wp-content/uploads/2023/ 03/Bando-Assunzione-PNRR_D1-1. pdf

Domanda:

https://comune.lamadeipeligni. ch.it/wp-content/uploads/2023/ 03/MODULO-istanza- partecipazione-PNRR_D1.pdf

Avviso scadenza presentazione domanda:

https://comune.lamadeipeligni. ch.it/wp-content/uploads/2023/ 03/AVVISO-SCADENZA-signed.pdf

5) Comune di Falconara Marittima (AN)

Avviso di selezione pubblica finalizzato all’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente tecnico da assegnare al 3° Settore – Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture.

Scadenza: 28 aprile 2023

Bando:

https://trasparenza.comune. falconara-marittima.an.it/ moduli/downloadFile.php?file= oggetto_allegati/23871123450O_ _O7+BANDO+DIRIGENTE+3+SETTORE+ TI+-+pubblicazione.pdf

Domanda: https:// comunefalconaramarittima. elixforms.it/rwe2/module_ preview.jsp?MODULE_TAG=PSN_ SelezioneDirigenteIIISettore

6) Comune di Senigallia (AN)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Senigallia (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 23 del 24-03-2023)

Scadenza: 23 aprile 2023

Bando:

https://www.comune.senigallia. an.it/wp-content/uploads/2023/ 03/bando_concorso_per_esami_ 03_23.pdf

Domanda:

https://comunedisenigallia. elixforms.it/rwe2/module_ preview.jsp?MODULE_TAG=UTMS_ 03_23

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 22 del 21-03-2023)

Scadenza: 20 aprile 2023

Bando:

https://www.comune.senigallia. an.it/wp-content/uploads/2023/ 03/Bando_concorso_per_esami_ 02_23-sito.docx.pdf

Domanda:

https://comunedisenigallia. elixforms.it/rwe2/module_ preview.jsp?MODULE_TAG=UTMS_ 02_23

7) Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Concorso pubblico con procedura aggregata, per titoli ed esami, con procedura aggregata per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medico, disciplina di pediatria – Area medica e delle specialità mediche – per le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Pescara, Lanciano – Vasto – Chieti, Teramo, Avezzano – Sulmona – L’Aquila. (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 23 del 24-03-2023)

Scadenza: 24 aprile 2023

Bando:

https://www.asl.pe.it/bandi/ Bando%20Pediatria_ 230326051302.pdf

Domanda:

https://auslpe. iscrizioneconcorsi.it

8) Azienda Sanitaria locale di Pescara

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Veterinari area igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (AREA B) – disciplina igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. Procedura aggregata regionale per le esigenze delle AA.SS.LL. di Avezzano – Sulmona – L’Aquila (ASL Capofila), Lanciano – Vasto – Chieti Teramo e Pescara (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 31-03-2023)

Scadenza: 30 aprile 2023

Bando: https://www.asl.pe.it/bandi/ Link%20per%20iscrizione% 20Concorso%20Dirigenti% 20Veterinari%20-%20Area%20B_ 230403101151.pdf

Domanda: https://www.asl.pe.it/bandi/ Link%20per%20iscrizione% 20Concorso%20Dirigenti% 20Veterinari%20-%20Area%20B_ 230403101151.pdf

9) Azienda Sanitaria locale di Pescara

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica, a tempo indeterminato, per l’UOC di chirurgia pediatrica del P.O. del Pescara. (Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 23 del 24-03-2023)

Scadenza: 24 marzo 2023

Bando:

https://www.asl.pe.it/bandi/ bando%20chirurgia% 20pediatrica_pub_230327042457. pdf

Domanda:

https://aslpe. iscrizioneconcorsi.it

10) ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila (AQ)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 53 Assistenti Amministrativi, cat. C – Ruolo Amministrativo per le esigenze della ASL AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA. Indizione. (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.21 del 17-03-2023)

Scadenza: 17 aprile 2023

Bando: https://trasparenza. asl1abruzzo.it/moduli/ downloadFile.php?file=oggetto_ allegati/23752113230O__OBando. pdf

Domanda:

https://asl1abruzzo. concorsismart.it/

https://asl1abruzzo. concorsismart.it/ui/public- area/intro-card

11) Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti – Pescara (CH)

Concorso pubblico n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D per le esigenze dello Stabulario di Ateneo – Codice concorso: 2023-1DTEC-STAB ((Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.21 del 17-03-2023)

Scadenza: 17 aprile 2023

Bando:

https://www.unich.it/sites/ default/files/00_bando_ concorso_codice_2023-1dtec- stab_rep.n._118_prot.n._20596_ del_17.3.2023.pdf

Domanda pdf:

https://www.unich.it/sites/ default/files/all._a_fac_ simile_domanda_-_codice_ concorso_2023-1dtec-stab.pdf

Domanda docx:

https://www.unich.it/sites/ default/files/all._a_fac_ simile_domanda_-_codice_ concorso_2023-1dtec-stab.doc

Autodichiarazione pdf:

https://www.unich.it/sites/ default/files/all._b_ autodichiarazioni_-_codice_ concorso_2023-1dtec-stab.docx. pdf

Autodichiarazione doxs:

https://www.unich.it/sites/ default/files/all._b_ autodichiarazioni_-_codice_ concorso_2023-1dtec-stab.docx

12) Ministero degli affari Esteri

Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova.

Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 31-03-2023.

Scadenza: 15 maggio 2023.

Bando:

https://www.esteri.it/wp- content/uploads/2023/03/Bando- Concorso-Diplomatico-2023.pdf

Titoli di Studio Ammissione:

https://www.esteri.it/wp- content/uploads/2023/03/ ALLEGATO-1.pdf

Programmi di Esame:

https://www.esteri.it/wp- content/uploads/2023/03/ ALLEGATO-2.pdf

Titoli di preferenza in caso di parità punteggio:

https://www.esteri.it/wp- content/uploads/2023/03/ ALLEGATO-3.pdf

Informativa trattamento dati personali:

https://www.esteri.it/wp- content/uploads/2023/03/ ALLEGATO-4.pdf

Domanda online:

https://portaleconcorsi. esteri.it/

13) Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

Avviso pubblico per il reperimento di 483 operatori sociali/esperti ratione materiae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale, in relazione agli obblighi di legge (legge 104/92 e legge 68/99) e progetto HCP (Home Care Premium).

Scadenza: 21 aprile 2023

Avviso:

https://www.inps.it/content/ dam/inps-site/it/scorporati/ bandi-fatturazione- reclutamenti/2023/03/ Reclutamento_14/Allegati/866_ AVVISO-483-Operatori-sociali- esperti-ratione-materiae- integrato-HCP-28-marzo-2023. pdf

Domanda:

https://servizi2.inps.it/ servizi/ selezioneoperatorisociali

14) Ministero della Difesa – Esercito-Marina Aeronautica

Il Ministero della Difesa ha reso noto un bando unico per i concorsi Marina, Esercito e Aeronautica finalizzati all’ammissione ai licei delle Scuole Militari “Nunziatella” di Napoli, “Teuliè” di Milano, “Francesco Morosini” di Venezia e “Giulio Douhet” di Firenze.

Il concorso pubblico prevede l’inserimento di 245 giovani per l’anno scolastico 2023 2024 e le procedure concorsuali comprendono l’espletamento di varie prove e di accertamenti fisici, sanitari ed attitudinali.

Scadenza: 02 maggio 2023

I 245 posti per i licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica, sono così suddivisi:

CONCORSO SCUOLE MILITARI ESERCITO

140 posti per il concorso relativo all’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito, così ripartiti:

“Nunziatella” di Napoli:

– 3° liceo classico: posti 20;

– 3° liceo scientifico: posti 40.

“Teuliè” di Milano:

– 3° liceo classico: posti 20;

– 3° liceo scientifico: posti 42;

– 3° liceo scientifico, opzione scienze applicate: posti 18.

CONCORSO SCUOLE MILITARI MARINA

65 posti per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, così ripartiti:

– 3° liceo classico: posti 19;

– 3° liceo scientifico: posti 46.

CONCORSO SCUOLA MILITARE AERONAUTICA

40 posti per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, così ripartiti:

– 3° liceo classico: posti 18;

– 3° liceo scientifico: posti 22.

1) Bando Concorso Scuola Militare Esercito:

https://concorsi.difesa.it/ei/ scuole/2023/Pagine/home.aspx

Domanda:

https://concorsi.difesa.it/_ controltemplates/15/COL/#

2) Bando Concorso Scuola Militare Marina:

https://concorsi.difesa.it/mm/ scuole/2023/Pagine/home.aspx

Domanda:

https://concorsi.difesa.it/_ controltemplates/15/COL/#

3) Bando di Concorso Scuola Militare Aeronautica:

https://concorsi.difesa.it/am/ scuole/2023/Pagine/home.aspx

Domanda:

https://concorsi.difesa.it/_ controltemplates/15/COL/#

15) Ministero della Giustizia-Polizia di Stato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 8 posti orchestrale della banda musicale della Polizia di stato, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato del 20/03/2023

Scadenza: 26 aprile 2023

Il concorso per orchestrali nella banda musicale della Polizia di Stato è dunque finalizzato alla copertura di:

n. 1 posto di 1° Clarinetto soprano Sib solista n.1 – Prima parte “A”;

n. 1 posto di 1° Flicorno soprano Sib con l’obbligo della 1° Cornetta e della fila – Prima parte “A”;

n. 1 posto di 2° Clarinetto soprano Sib n.1 – Prima parte “B”;

n. 1 posto di 1° Fagotto – Prima parte “B”;

n. 1 posto di 2° Corno – Seconda parte “A”;

n. 1 posto di 1° Clarinetto soprano Sib n.8 – Seconda parte “B”;

n. 1 posto di 2° Contrabbasso con l’obbligo della quinta corda – Seconda parte “B”;

n. 1 posto di 8° Corno con l’obbligo della fila – Terza parte “B”.

Bando:

https://www.ticonsiglio.com/ wp-content/uploads/2024/03/ ministero-interno-bando- concorso-orchestrali-polizia- di-stato.pdf

Domanda:

https://concorsionline. poliziadistato.it/#/concorsi

16) Ministero della Difesa-Aeronautica Militare

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 32 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare – 2023

Scadenza: 26 aprile 2023

Bando:

https://concorsi.difesa.it/am/ nominadiretta/rn/2023/ Documents/Bando%20AM%20RN% 20ND%202023%20firmato.pdf

Domanda:

https://concorsi.difesa.it/_ controltemplates/15/COL/#