“Non arretreremo sulla giustizia di prossimità. Abbiamo già prorogato in

termini pluriennali il mantenimento dei Tribunali in Abruzzo. Sarebbe criminale perderli poiché mezza regione rimarrebbe senza presidi di giustizia. Le soluzioni stanno arrivando e saranno incardinate in un provvedimento complessivo, che riguarda anche altri territori, ma non vi è dubbio che questi Tribunali sono destinati ad essere ripristinati totalmente”.

Lo ha detto Andrea Del Mastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia,

intervenuto a Sulmona alla cerimonia di giuramento di 170 allievi della Scuola di Polizia Penitenziaria di Fonte D’Amore.

“Il percorso è già avviato in Senato e lo stiamo portando avanti con una legge quadro in Italia. I tribunali abruzzesi si inseriranno in questo percorso e avranno un organico sufficiente per gestire la giustizia” riprende Delle Vedove, che annuncia pure la messa in sicurezza delle carceri abruzzesi. In un anno sono stati infatti stati assunti circa cinquemila agenti.

“Questo di Sulmona è il nostro corso, il corso del governo Meloni, un corso spartiacque che segna la rottura con il passato” conclude il sottosegretario.

Tra i cosiddetti “tribunali minori”, (ovvero quelli a rischio chiusura, ndr) ci sarebbero quelli di Avezzano, Vasto, Lanciano e Sulmona.